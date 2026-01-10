Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos

En años anteriores, la Ciudad sentía el éxodo de vecinos que se iban de vacaciones y de estudiantes que se volvían a sus ciudades de origen para pasar el receso. Por entonces, el paisaje frecuente lucía con menos circulación, mayor facilidad para estacionar y un ritmo urbano más calmo... Sin embargo, esa postal cambió y hoy muestra otro escenario: este verano, La Plata mantiene un nivel de actividad constante, con comercios abiertos y tránsito sostenido, en un contexto donde las vacaciones ya no responden solo al calendario, sino a una realidad económica y social que las redefine.

“Este año no nos vamos de vacaciones. Vamos a trabajar de corrido”, resumió Alejandra, vecina de Villa Elisa, quien en diálogo con EL DIA, explicó por qué decidió quedarse en La Plata durante el verano. Su respuesta se repite en muchas familias platenses que, frente a la falta de margen económico o a la necesidad de sostener el trabajo, resignan las vacaciones. “Hay que cuidar el bolsillo, trabajar y cuidar el bolsillo”, agregó Daniel, otro vecino pero del casco urbano, dando cuenta de una lógica que atraviesa a buena parte de los hogares, sin importar lugar de residencia.

En otros casos, la imposibilidad de viajar está directamente ligada a la economía cotidiana. “Trabajamos mi marido y yo, pero la plata no alcanza. Priorizamos otras cosas, como ahorrar para la escuela, la cuota y útiles. Después para lo que se necesita para todos los días: comer, vivir, pagar los servicios, contó Graciela, madre de Nazareno y frentista del centro platense. “Lamentablemente, hace un par de años que no nos podemos ir de vacaciones”, reconoció.

En este contexto, el factor económico aparece como un denominador común entre las principales causas. “Con la inflación que hay hoy es imposible pagar vacaciones. No podemos pagar los servicios, tenemos que sostener un alquiler y tenemos un hijo. Mantener una familia se hace cuesta arriba”, expresó otro vecino, que confirmó que este verano se quedará en la Ciudad. Para muchos, el descanso quedó relegado frente a la necesidad de cubrir gastos básicos.

El trabajo también emerge como un condicionante central. “Este año no, mi marido está en operativo, así que no se puede”, explicó Nadia residente de la zona norte. Claudia, vecina de City Bell, por su parte, describió una situación similar: “No podemos descansar, porque voy a trabajar de corrido”. No obstante, incluso dentro de un mismo hogar, las decisiones aparecen fragmentadas. “Que los adultos no se vayan, no significa que ellos se queden. Por suerte los padrinos lo llevan a la costa atlántica y hace algo diferente”, sumó Claudia.

En algunos casos, la planificación directamente no existe. “No, no tenemos nada planificado todavía. Por el tema del dinero”, admitió Cristopher, comerciante de un local en calle 8, que dejó abierta la posibilidad de una escapada solo si la situación económica lo permite. La incertidumbre atraviesa gran parte de las respuestas y condiciona cualquier intento de organizar vacaciones con anticipación.

Aun así, entre la mayoría de testimonios que confirman que no habrá viaje, también aparecen algunas excepciones. “Sí, nos vamos a Mendoza a visitar a nuestros familiares. Aproximadamente cinco días”, contó una Cinthia, quien viajará junto a su marido y su hijo. “Es cortito, pero hace bien”, resumió, marcando una tendencia entre quienes logran salir: estadías breves y, en muchos casos, ligadas a vínculos familiares.

Otros explicaron que la decisión de quedarse responde a viajes realizados en otros momentos del año. “En julio nos fuimos a Cataratas, así que ahora no nos toca”, contó Gabriela, que optó por distribuir el descanso a lo largo del calendario. En la misma línea, algunos señalaron que evalúan posibles escapadas más adelante, sin fechas ni destinos definidos.

De este modo, el verano platense deja de ser sinónimo de ciudad vacía para convertirse en el reflejo de un cambio más profundo. Vacaciones más cortas, viajes cada vez menos frecuentes y una creciente permanencia en La Plata configuran un nuevo paisaje social, en el que el descanso se redefine entre el trabajo, el ajuste y la necesidad de priorizar el día a día.