Deportes |Arquero de dep. madryn

Conmoción: Nievas sufrió un infarto en plena práctica

mauricio nievas

10 de Enero de 2026 | 05:31
El arquero Mauricio Nievas se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de Deportivo Madryn, tras lo cual fue asistido de inmediato y trasladado a un centro de salud donde permanece internado.

El tenso momento ocurrió el jueves a la mañana en el predio del club del sur argentino y, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

Según informes de medios locales, el cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo.

Momentos después, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

El arquero llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

OPERAN A LUIS ZUBELDÍA

Por otra parte, Luis Zubeldía, técnico de Fluminense, será sometido hoy a un procedimiento cardiovascular, según informó el club, una situación que pone en duda su presencia en el debut del equipo en el Campeonato Carioca, previsto para el miércoles 14 de enero frente a Madureira.

En un comunicado, la institución aclaró que la intervención está programada y no reviste carácter de urgencia.

Fluminense explicó que, en caso de que los controles posteriores indiquen la necesidad de un tratamiento adicional, el técnico argentino deberá guardar reposo durante siete días, lo que lo dejaría al margen del estreno en el torneo estadual.

 

