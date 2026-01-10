Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Frentistas, hartos de las fallas en el suministro

“Líquido muy turbio” y más quejas por el agua

"Líquido muy turbio" y más quejas por el agua

En los hornos juntan el “arsenal de botellas” / EL DIA

10 de Enero de 2026 | 04:19
Edición impresa

Vecinos de distintos barrios de La Plata y Ensenada realizaron reclamos por falta de agua, baja presión y problemas en la calidad del servicio. En Punta Lara y Villa Del Plata, usuarios informaron que el suministro comenzó a restablecerse en las últimas horas tras una obra en un acueducto, aunque en numerosos domicilios el agua llegó con turbiedad, lo que impidió su uso.

Marcelo, vecino de Villa Del Plata, señaló que hubo familias que estuvieron hasta dos semanas sin agua y que, una vez restituido el suministro, el líquido continuó saliendo turbio pese a dejar correr las canillas durante varias horas. Un reclamo similar fue reiterado anteayer por vecinos de Villa del Plata y Punta Lara, quienes indicaron que el agua comenzó a salir con algo de presión, pero con un nivel de turbiedad que genera dudas sobre su uso para consumo humano. También señalaron que no recibieron información oficial sobre cómo proceder ante esa situación.

Reclamos por falta de agua o baja presión se registraron además en City Bell, Tolosa, Ringuelet, la zona de Parque Castelli y el área de plaza Sarmiento. A esos planteos se sumaron denuncias en la zona de avenida 19 entre 39 y 40, donde vecinos indicaron que llevan dos días sin agua pese a los llamados realizados. También se informaron cortes en 67 entre 140 y 141 y en calle 67 entre 16 y 17, donde ayer no había suministro.

Anteayer, vecinos denunciaron que ABSA realizó una reparación y dejó un pozo abierto en calle 144 casi esquina 42. Según indicaron, la abertura obstruye el cordón y el escurrimiento del agua, genera acumulación de agua y residuos cuando llueve y no recibió respuestas por parte de la empresa. En el mismo sector también se reportó la falta de funcionamiento de luminarias en las intersecciones de 144 y 42 y de 144 y 43.

A estos reclamos se sumó otro realizado ayer por vecinos del centro de la ciudad, quienes advirtieron sobre la salida de agua desde debajo del pavimento en la esquina de 3 y 54. Según señalaron, la pérdida se mantiene desde hace varias semanas, se incrementó con el paso de los días y no tuvo respuesta por parte de la empresa, lo que genera preocupación por un posible socavón en la calzada.

En tanto, Absa informó que ayer se realizaron reparaciones en una cañería del tanque de agua en Villa Elisa, lo que obligó a detener seis perforaciones.

Por ese motivo, la localidad se encontraba afectada por baja presión y posible falta de agua.

El fin de semana pasado se produjo un corte de más de 30 horas para ejecutar trabajos en un acueducto de 500 milímetros de diámetro que conectará la Planta Potabilizadora Donato Gerardi con la cisterna de Punta Lara. Las tareas se realizaron sobre la avenida Almirante Brown y el acceso a la planta. Según los vecinos, antes del corte ya se registraban faltantes y baja presión, y tras la finalización de la obra muchas viviendas permanecieron sin servicio hasta anteayer.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

