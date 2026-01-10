Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Elogios de EE UU

Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas

El Gobierno le regreso el “swap” de monedas a la administración Trump. Y pagó un vencimiento por U$S4.200 millones

Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas

scott bessent se da la mano con el ministro Luis Caputo / WEB

10 de Enero de 2026 | 03:22
Edición impresa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025 como un “swap de monedas”.

Además, el Gobierno le pagó ayer a bonistas privados más de U$S4.200 millones en el primer vencimiento de deuda del año. Lo hizo con fondos que surgieron de distintas fuentes, dado que el Tesoro no contaba con los dólares suficientes en las arcas. Así, para completar el pago, el Banco Central cerró un financiamiento por U$S3.000 millones con seis bancos internacionales, en una operación estructurada como un repo a 372 días y con una tasa equivalente a 7,4% anual.

Con respecto al swap, de acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.

El Gobierno de los Estados Unidos renovó su apoyo al presidente, Javier Milei, al destacar el reembolso de los U$S2.500 millones que Argentina utilizó del swap acordado entre ambos países para contener el precio del dólar en el período preelectoral.

“El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en un posteo en redes sociales.

En ese sentido, también destacó que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico “está transformando a América latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.

LE PUEDE INTERESAR

El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral

LE PUEDE INTERESAR

Se aceleró la inflación en CABA hasta el 2,7%

Fuentes del Gobierno aclararon que el acuerdo de intercambio de monedas continúa vigente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima

Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados

Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Últimas noticias de Política y Economía

AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado

El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral

Se aceleró la inflación en CABA hasta el 2,7%

El dólar, casi sin cambios en un mercado calmo
Deportes
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
El Rojo juega su primer amistoso de la temporada
Logo nuevo y una lluvia de memes en redes
Policiales
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido
Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir
Información General
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival
Espectáculos
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”
El drama de More en el penal: no le gusta el menú, la picó una araña y adicta al hielo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla