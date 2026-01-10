Devuelven swap y pagan deuda para los bonistas

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
El Gobierno le regreso el “swap” de monedas a la administración Trump. Y pagó un vencimiento por U$S4.200 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025 como un “swap de monedas”.
Además, el Gobierno le pagó ayer a bonistas privados más de U$S4.200 millones en el primer vencimiento de deuda del año. Lo hizo con fondos que surgieron de distintas fuentes, dado que el Tesoro no contaba con los dólares suficientes en las arcas. Así, para completar el pago, el Banco Central cerró un financiamiento por U$S3.000 millones con seis bancos internacionales, en una operación estructurada como un repo a 372 días y con una tasa equivalente a 7,4% anual.
Con respecto al swap, de acuerdo con lo anunciado en octubre de 2025, ese acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes.
El Gobierno de los Estados Unidos renovó su apoyo al presidente, Javier Milei, al destacar el reembolso de los U$S2.500 millones que Argentina utilizó del swap acordado entre ambos países para contener el precio del dólar en el período preelectoral.
“El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en un posteo en redes sociales.
En ese sentido, también destacó que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico “está transformando a América latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.
Fuentes del Gobierno aclararon que el acuerdo de intercambio de monedas continúa vigente.
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
