El dólar, casi sin cambios en un mercado calmo

10 de Enero de 2026 | 03:19
El dólar mayorista subió $1 hasta los $1.465. El minorista cerró a $1.487,59 para la venta, mientras que en el Banco Nación (BNA) operó a $1.490. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.533,81, con una suba de 0,2% frente a la rueda anterior. El dólar MEP, en tanto, cotizó casi estable en $1.494,15.

 

