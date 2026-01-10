Le quitan un subsidio a la fundación del cura Molina

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, Chaco, revocó un fallo de primera instancia que había hecho lugar a un amparo de la Fundación Valdocco, que dirige el cura y diputado nacional kirchnerista por Santa Cruz Juan Carlos Molina. Ese fallo había obligado al estado provincial a pagar sueldos a docentes y a mantener los subsidios estatales a una sede de la institución en ubicada en Chaco.

El fallo avaló la decisión del gobierno provincial de suspender los aportes públicos a la fundación, en el marco de una causa que investiga el pago de salarios a docentes que no prestarían servicios efectivos y otros que percibirían doble remuneración, una en Chaco y otra en Santa Cruz.

La Cámara rechazó el amparo de la Fundación Valdocco por no haber acreditado ni acompañado con documentación respaldatoria los cargos docentes y detalló que solo aportaron papeles sobre siete maestros. Molina habló de persecución política.