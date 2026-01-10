Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Sábado pasado por agua y con alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana

Sábado pasado por agua y con alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
10 de Enero de 2026 | 07:23

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata transita este sábado con condiciones meteorológicas adversas, marcado por un cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvias durante toda la jornada y un alerta amarillo por fuertes vientos en toda la Región. Según el pronóstico, se esperan precipitaciones intermitentes que podrían extenderse a lo largo del día, acompañadas por viento del sudeste con ráfagas, lo que refuerza la sensación de inestabilidad y descenso térmico.

En cuanto a las temperaturas, el sábado se presenta fresco, con una mínima estimada en 17°C y una máxima que apenas alcanzará los 23°C.

Para el domingo, en tanto, el tiempo tenderá a mejorar levemente: el cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur. La mínima descenderá a 15°C, mientras que la máxima podría trepar hasta los 28°C, anticipando una jornada más cálida y estable para el cierre del fin de semana.

Alerta amarilla por vientos intensos para este sábado 10 de enero en la Región

Según informaron de forma oficial, se espera que con la formación de un sistema de baja presión al este de la PBA, los municipios en amarillo se vean afectados por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Las mayores intensidades se esperan en los municipios cercanos a las costas. Esta situación además puede estar acompañada por lluvias y algunas tormentas aisladas.

Por último, la advertencia, de acuerdo al mapa reportado por el organismo, abarca a toda la zona costera bonaerense, desde Mar del Tuyú hasta Zárate, incluyendo –por supuesto– a La Plata, Berisso y Ensenada.

