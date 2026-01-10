La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix

ricardo darín, durante el rodaje de “la señal” (2007) en el hipódromo de la plata / archivo

El anuncio del inicio del rodaje de “El futuro es nuestro”, la nueva miniserie distópica de Netflix que se filmará en La Plata, volvió a poner a la ciudad en el centro del mapa audiovisual. No es la primera vez —ni mucho menos— que la capital bonaerense se transforma en escenario de grandes producciones nacionales e internacionales. Desde clásicos del cine argentino hasta superproducciones de Hollywood, La Plata y su región acumulan una historia cinematográfica que combina arquitectura, memoria, identidad y una capacidad probada para recibir rodajes de escala.

Uno de los hitos más recordados ocurrió en 1997, cuando Brad Pitt revolucionó la ciudad durante el rodaje de “Siete años en el Tibet”. El actor estadounidense se alojó varios días en La Plata y utilizó espacios emblemáticos para recrear escenas ambientadas en la China ocupada, aunque las escenas más reconocibles se rodaron en la Estación de Trenes. Años después, el propio Pitt recordó aquel paso con nostalgia y humor: “Comíamos como reyes”, dijo al evocar sus días platenses, en los que despertó una verdadera fiebre entre fanáticas, que muchas veces provocaron la detención del rodaje debido a sus gritos.

Mucho antes, en 1986, La Plata había sido escenario de una de las películas más emblemáticas del cine argentino, “La noche de los lápices”, que reconstruyó el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios durante la última dictadura militar. Varias escenas se filmaron en la ciudad y en colegios que aún conservan la marca de la historia que narró.

En el terreno del cine nacional contemporáneo, Ricardo Darín dejó su huella en La Plata con “El aura”, dirigida por Fabián Bielinsky y estrenada en 2005. El Museo de Ciencias Naturales fue uno de los escenarios elegidos, aprovechando su arquitectura imponente y su clima introspectivo, que encajaban a la perfección con el tono oscuro del thriller. El rodaje despertó gran expectativa y consolidó al museo como locación recurrente para producciones audiovisuales.

En el Museo, por ejemplo, se rodaron varias escenas de “Amanda: El día que Einstein vivió en La Plata” (2013), historia que reforzó el vínculo entre la ciudad y su tradición científica y universitaria: desde entonces, ha sido escenario de innumerables documentales.

Darín, en su doble rol de protagonista y director, volvería a la Ciudad para rodar varias escenas de “La señal” (2007). El escenario de varias de las secuencias de esta historia creada por el fallecido Eduardo Mignogna fue el Hipódromo de La Plata, donde también estuvieron presentes la actriz Andrea Pietra, Diego Peretti y Julieta Díaz, coprotagonistas de la película.

En 2004, la ciudad iniciaba un exitoso circuito del cine de terror con “Habitaciones para turistas”. En esta historia, que lleva la firma de los García Bogliano y Moyano, y que fue premiada en diferentes festivales del mundo, se convirtió en la primera película argentina en vender derechos para remake.

El mismo equipo rodaría también en La Plata, años después, “Sudor frío” (2011), una película bisagra en la historia del cine de terror argentino y que, aún con su bajo presupuesto, tuvo su estreno en el circuito comercial. Coproducida con Pampa Films y distribuida por Buena Vista International, contó con 70.000 espectadores las dos primeras semanas en cartel.

Otro título clave en la historia audiovisual de La Plata es “El hombre de al lado”, que tuvo su rodaje en 2009 en la Casa Curutchet, ícono del modernismo diseñado por Le Corbusier. La película convirtió a la vivienda en un personaje más y proyectó internacionalmente una postal platense única.

“Abzurdah”, estrenada en 2015 y protagonizada por Eugenia Suárez y Esteban Lamothe, incluyó locaciones platenses, anticipando una nueva etapa para la ciudad como set audiovisual.

Entre otras recordadas producciones, se pueden mencionar “1986” (2020), filmada en City Bell; “Carrero” (2022), presentada en el BAFICI; y “Hoy se arregla el mundo” (2022), que volvió a mostrar calles y edificios reconocibles para el público local.

Más recientemente, el terror volvió a elegir a La Plata con “El llanto” (2024), súper producción de Prime Video que utilizó la Catedral como fondo de escenas clave, y que trajo a la Ciudad a una súper estrella juvenil: Ester Expósito. Las escenas se rodaron alrededor de Plaza Moreno y convocaron a cientos de curiosos.

OTRA GRAN PRODUCCIÓN

En ese contexto, se anunció que La Plata volvió a ser elegida como escenario para una súper producción de proyección internacional. Se trata de “El futuro es nuestro”, miniserie distópica que se estrenará a través del gigante on demand Netflix. Producida por K&S Films, la productora responsable de “El Eternauta”, la filmación comenzará el próximo 24 de enero y se extenderá durante 25 jornadas, con epicentro en el Pasaje Dardo Rocha y zonas aledañas del casco urbano.

Según se informó, se trata de una producción de gran escala que movilizará a más de 200 técnicos, contará con casi 500 extras y tendrá una fuerte participación de profesionales locales, tanto en áreas técnicas como artísticas. Durante el período de rodaje, distintos espacios públicos de la ciudad serán adaptados como sets de grabación, una dinámica que generará un movimiento significativo en comercios y servicios de cercanía, especialmente en una época del año de menor actividad.

“Que una producción de esta magnitud elija La Plata es una señal clara del potencial que tiene la ciudad para la industria audiovisual”, expresó el intendente Alak, al anunciar el rodaje.

