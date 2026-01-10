Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El gobierno nacional les impuso fuertes recortes en obras públicas en el presupuesto 2026

Santa Fe y Córdoba endurecen su perfil opositor

10 de Enero de 2026 | 03:15
Edición impresa

La reforma laboral y la transferencia de recursos de Nación a las provincias, fue el tema principal de discusión en el encuentro que tuvieron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Ambas provincias conforman el núcleo más duro de oposición al gobierno de Javier Milei dentro del espacio Provincias Unidas, que comparten con Chubut, Corrientes y Jujuy. Y plantean reparos al recorte de fondos destinados a obra pública y las cajas previsionales.

También cuestionaron -aunque sin criticarla en forma total- algunos aspectos de la reforma laboral que presentó el Gobierno en el Senado y que comenzará a debatirse a partir de la semana que viene.

Ambos gobernadores ya mostraron su descontento respecto de la discusión con la Nación por los fondos para las cajas previsionales no transferidas y, aunque no se mostraron en contra de la Reforma Laboral, cuestionaron algunos de sus artículos.

En estos últimos días, ambas provincias enviaron señales. Primero, Pullaro le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, que no iba a hacer lugar al pedido del titular del Palacio de Hacienda para que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Unos días más tarde, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, hombre del peronismo federal que responde al gobernador Martín Llaryora y al exgobernador Juan Schiaretti, ratificó el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional.

En ambas provincias saben que La Libertad Avanza ya está trabajando en el armado de cara a las elecciones y apuestan a la gestión y la obra pública para poder mostrarse sólidos frente a los candidatos del oficialismo nacional. El problema son los fondos.

El gobierno de Javier Milei clausuró las obras públicas durante sus primeros dos años y ahora, cuando en promedio el Presupuesto tiene alrededor de 2000 obras en todo el país, este año solo tiene 200. Y el que quiera hacer otras deberá conseguir los fondos en el exterior.

Según el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 de Argentina, los fondos asignados para obra pública para Córdoba son $55.498 millones, y para Santa Fe $43.014 millones.

En el caso de la provincia que gobierna Pullaro, implica un recorte del 95% en infraestructura vial.

 

