Cuánto cuesta poder equiparse en vacaciones

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Equiparse para ir de vacaciones durante la temporada 2026 implica hoy un gasto cercano al millón de pesos. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta de verano alcanzó en diciembre de 2025 un total de $984.319 para una familia tipo de cuatro integrantes, lo que representa un aumento interanual del 12% respecto de diciembre de 2024, cuando el mismo conjunto de productos costaba $882.228.
El informe analiza la evolución de precios de 33 productos representativos del consumo habitual en vacaciones de verano, entre indumentaria, artículos de cuidado personal y productos de playa, y permite identificar los rubros que concentraron los mayores incrementos.
Dentro de la canasta, los mayores aumentos se registraron en la indumentaria. El traje de baño para mujer fue el producto con la suba más pronunciada, con un incremento del 48%, al pasar de $88.700 en 2024 a $130.950 en 2025. El traje de baño para niño aumentó un 35% (de $25.950 a $35.000) y el de niña un 23% (de $54.300 a $67.000), mientras que el de hombre mostró una suba más moderada del 13%, de $66.999 a $75.500.
En contraste, varios artículos de uso general mantuvieron precios estables o con aumentos leves.
El set de arena, la conservadora de 10 litros y la crema para picaduras no registraron variaciones interanuales, mientras que el gel post solar y el repelente de insectos tuvieron incrementos del 5%.
Si bien la canasta mostró un aumento nominal del 12%, al compararla con la inflación interanual del 31,4% se observa una baja del 15% en términos reales. Desde Focus Market señalaron que la mayor competencia y el ingreso de productos importados contribuyeron a moderar los precios, especialmente en los artículos vinculados al consumo estacional.
LE PUEDE INTERESAR
Susto por un incendio detrás de una escuela de Seguí
LE PUEDE INTERESAR
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí