Cuánto cuesta poder equiparse en vacaciones

Equiparse para ir de vacaciones durante la temporada 2026 implica hoy un gasto cercano al millón de pesos. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta de verano alcanzó en diciembre de 2025 un total de $984.319 para una familia tipo de cuatro integrantes, lo que representa un aumento interanual del 12% respecto de diciembre de 2024, cuando el mismo conjunto de productos costaba $882.228.

El informe analiza la evolución de precios de 33 productos representativos del consumo habitual en vacaciones de verano, entre indumentaria, artículos de cuidado personal y productos de playa, y permite identificar los rubros que concentraron los mayores incrementos.

Dentro de la canasta, los mayores aumentos se registraron en la indumentaria. El traje de baño para mujer fue el producto con la suba más pronunciada, con un incremento del 48%, al pasar de $88.700 en 2024 a $130.950 en 2025. El traje de baño para niño aumentó un 35% (de $25.950 a $35.000) y el de niña un 23% (de $54.300 a $67.000), mientras que el de hombre mostró una suba más moderada del 13%, de $66.999 a $75.500.

En contraste, varios artículos de uso general mantuvieron precios estables o con aumentos leves.

El set de arena, la conservadora de 10 litros y la crema para picaduras no registraron variaciones interanuales, mientras que el gel post solar y el repelente de insectos tuvieron incrementos del 5%.

Si bien la canasta mostró un aumento nominal del 12%, al compararla con la inflación interanual del 31,4% se observa una baja del 15% en términos reales. Desde Focus Market señalaron que la mayor competencia y el ingreso de productos importados contribuyeron a moderar los precios, especialmente en los artículos vinculados al consumo estacional.