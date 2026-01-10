Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Si bien la prioridad es un lateral y/o carrilero, el mercado lo puso frente al delantero que surgió en San Lorenzo y del gusto de DT y la secretaría técnica. El lunes, la revisión
El plantel de Eduardo Domínguez sigue su pretemporada a pleno sin caras nuevas. No hay refuerzos de momento aunque sí mil versiones sobre posibles jugadores que se sumen a los entrenamientos para la temporada 2026. Uno está a un paso de ser nuevo jugador y la noticia fue una verdadera sorpresa pese a que hace un tiempo que viene sonando como posible.
Si bien todos los caminos conducen a laterales o carrileros, que son la preferencia del técnico, en las últimas horas desde medios porteños vinculados a San Lorenzo se informó que Adolfo Gaich, el delantero que jugó en el Ciclón y está desvinculándose del CSKA Moscú, tiene casi todo arreglado con Estudiantes.
En las últimas horas su representación aceptó las condiciones que propuso el Pincha y el deseo del jugador de estar presente en la Copa Libertadores y regresar al fútbol argentino fueron determinantes. En un abrir y cerrar de ojos quedó al paso de firmar un contrato con la institución.
Si bien existe mucho hermetismo y una prohibición de dar nombres, se filtró que Adolfo Gaich tiene todo arreglado de palabra con el Pincha, al punto que el lunes se estará sometiendo a la revisión médica antes de firmar su contrato. En un centro médico de City Bell lo esperan, salvo que en las próximas 48 horas suceda alto impensado.
Gaich tiene 26 años, se formó en San Lorenzo, club que lo vendió en 8 millones de euros al CSKA Moscú en donde nunca logró encontrar su mejor versión. Tuvo préstamos al Beneventto (Italia), Huesca (España), Hellas Verona (Italia) y recientemente en Rizespor (Turquía), y ahora los rusos aceptaron su desvinculación. Llegará como jugador libre y eso destrabó toda la operación.
Domínguez tiene a Guido Carrillo como principal referente y Lucas Alario como su alternativa. El Pipa, que no tuvo un gran año, cerró 2025 de la mejor manera: hizo los dos goles para el título en el Trofeo de Campeones y pateó un penal clave contra Racing en la definición. Tiene el pulgar arriba. Pero la llegada de Gaich lo hará replantear su futuro.
En tanto sigue la búsqueda de laterales. Por derecha suena Eros Mancuso, quien se quiere ir de Fortaleza, mientras que en la izquierda, tal como adelantó este medio, el que aparece en el radar es Camilo Cándido, el uruguayo que se desvinculó de Atlético Nacional de Medellín y cuyo pase pertenece a Cruz Azul. Es una debilidad de la secretaría técnica.
La primera semana de entrenamientos se termina y aunque no hay caras nuevas a la vista (se fue Román Gómez y se está por ir Cristian Medina) fuentes consultadas aseguran que en los primeros días de la próxima se anunciará al primer refuerzo.
