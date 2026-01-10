Se aceleró la inflación en CABA hasta el 2,7%

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
La dinámica de los precios volvió a acelerarse en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante el último mes del año. Según informó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), el índice de precios al consumidor (IPCBA) avanzó 2,7% en diciembre, lo que implicó una suba del 0,3 puntos porcentuales respecto de noviembre y llevó la inflación acumulada de 2025 al 31,8%.
El comportamiento mensual estuvo traccionado por incrementos concentrados en algunos rubros clave del consumo urbano, especialmente aquellos vinculados a servicios regulados y gastos cotidianos.
El relevamiento oficial mostró que transporte, vivienda y alimentos explicaron buena parte del movimiento del índice en diciembre, junto con el rubro restaurantes y hoteles.
Entre las principales variaciones se destacaron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que registraron un aumento promedio del 2,4% y aportaron un 0,42% al índice general, con una incidencia marcada de los incrementos en carnes.
Transporte encabezó las subas con un alza del 5,5% y explicó el 0,59% del IPC, impulsado por ajustes en combustibles, lubricantes y tarifas de colectivos.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 2,1%, con una incidencia de 0,42 puntos, debido principalmente a actualizaciones en alquileres y servicios de mantenimiento del hogar.
Restaurantes y hoteles mostró un incremento del 4,3% y aportó un 0,48%, como consecuencia de subas en comidas fuera del hogar.
El informe también señaló que, en diciembre, los bienes aumentaron 2,5% y los servicios 2,7%. En el acumulado anual, estos rubros mostraron trayectorias muy dispares: los bienes treparon 225,1% en 2025, mientras que los servicios avanzaron 36,1%.
Además, se conoció que una familia de cuatro integrantes propietaria en CABA necesitó tener ingresos entre $2.128.461,91 y $6.811.078,11 en diciembre de 2025 para ser considerada de clase media, según informó este viernes la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA.
En paralelo, una familia de cuatro integrantes -dos adultos y dos menores- requirió de $1.346.876 para no ser pobre durante el último mes del año.
Mientras un hogar de las mismas características debió contar con $726.569,14 para no ser indigente.
