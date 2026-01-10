Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |En pocos días, asaltaron a un runner y a una pareja de ciclistas

El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas

El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas

Las bicicletas robadas

10 de Enero de 2026 | 04:24
Edición impresa

En un enero sin demasiadas opciones recreativas para quienes permanecen en la Ciudad, algunas personas optan por desarrollar actividades físicas al aire libre y vienen eligiendo al Bosque platense como una de las alternativas.

Pero la inseguridad no se toma vacaciones ni a esta altura del año y justamente en ese amplio predio verde, durante esta semana, ocurrieron dos asaltos a mano armada y con la particularidad de que fueron a una similar hora nocturna.

Como lo informó este diario el pasado miércoles, un runner fue despojado de sus pertenencias a las 20.40 de la jornada anterior, en la zona del Bosque donde hay paradas de micros, frente a la Facultad de Medicina.

Pero a las 20.30 del jueves, una pareja amiga de ciclistas también sufrió un atraco en el Bosque, a la altura del sector de ingreso a la Platea H del estadio de Gimnasia.

Uno de los damnificados, Hermes (27), en la tarde de ayer le contó a EL DIA que “con una amiga, de 33 años, fuimos el jueves a la tarde en nuestras bicicletas. Nos sentamos en un banco para charlar y tomar unos mates”.

Entre cebadas, cuando ya se había hecho de noche, creyeron oportuno emprender el regreso a sus respectivos domicilios.

LE PUEDE INTERESAR

El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición

LE PUEDE INTERESAR

Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido

Pero cuando preparaban sus cosas para retirarse del lugar, quedaron inmersos en la situación menos pensada y la siempre más temida: quedaron a merced de dos delincuentes, uno de ellos munido de un arma de fuego.

“QUEDATE AHÍ, PORQUE TE TIRO”

Herman (27), vecino del barrio Meridiano V, hizo saber luego que le contó a EL DIA que “justo que nos preparábamos para irnos, llegaron caminando desde 60 y 117 un muchacho que tendría 20 años y otro de unos 35”.

No eran simples visitantes del Bosque. Eran delincuentes, que fueron por los rodados de las víctimas.

“Justo me levanté del banco con el termo en una mano y el que estaba armado, que era el mayor de los dos, se me acercó y me dijo ´quedate ahí, porque te tiro´. Y el cómplice pedía que nos disparara”, reveló el joven. Acotó que “se fueron cada uno con nuestras bicicletas para el lado del monumento cercano a la cancha de Gimnasia”, acotó.

Sobre las bicicletas sustraídas, el joven citó que “la de mi amiga es una Moove, negra con detalles en celeste, rodado 29, de gama media. Recién empezaba a disfrutarla, porque se la regalaron en Navidad”.

Sobre la bicicleta de él, precisó que “es una Cannon Dale, amarilla, de igual rodado y de alta gama, bien equipada como la de ella”. Herman pidió que “si ven a las bicis, o sospechan que sean, me pueden avisar al 221 409-7979”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima

Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
+ Leidas

Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde

Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados

Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Últimas noticias de Policiales

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa

El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición

Con un caño, intentó matar a la pareja de su ex y terminó detenido

Manejó borracha, chocó y ahora no podrá conducir
Deportes
Avanzó y casi lo cerró Gaich, a un paso de Estudiantes
Losada desmintió un llamado de River
Fin de la novela: Marino Hinestroza jugará en Boca
El Rojo juega su primer amistoso de la temporada
Logo nuevo y una lluvia de memes en redes
Espectáculos
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
Tremenda autocrítica: “Me avergüenza escucharme, es patético”, dijo Castro
Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?
Nac & Pop: La hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”
El drama de More en el penal: no le gusta el menú, la picó una araña y adicta al hielo
Información General
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
En Junín, Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival
La Ciudad
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Líquido muy turbio” y más quejas por el agua
Cuánto cuesta poder equiparse en vacaciones
Susto por un incendio detrás de una escuela de Seguí
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla