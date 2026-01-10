El Bosque a oscuras... un peligro para deportistas

En un enero sin demasiadas opciones recreativas para quienes permanecen en la Ciudad, algunas personas optan por desarrollar actividades físicas al aire libre y vienen eligiendo al Bosque platense como una de las alternativas.

Pero la inseguridad no se toma vacaciones ni a esta altura del año y justamente en ese amplio predio verde, durante esta semana, ocurrieron dos asaltos a mano armada y con la particularidad de que fueron a una similar hora nocturna.

Como lo informó este diario el pasado miércoles, un runner fue despojado de sus pertenencias a las 20.40 de la jornada anterior, en la zona del Bosque donde hay paradas de micros, frente a la Facultad de Medicina.

Pero a las 20.30 del jueves, una pareja amiga de ciclistas también sufrió un atraco en el Bosque, a la altura del sector de ingreso a la Platea H del estadio de Gimnasia.

Uno de los damnificados, Hermes (27), en la tarde de ayer le contó a EL DIA que “con una amiga, de 33 años, fuimos el jueves a la tarde en nuestras bicicletas. Nos sentamos en un banco para charlar y tomar unos mates”.

Entre cebadas, cuando ya se había hecho de noche, creyeron oportuno emprender el regreso a sus respectivos domicilios.

Pero cuando preparaban sus cosas para retirarse del lugar, quedaron inmersos en la situación menos pensada y la siempre más temida: quedaron a merced de dos delincuentes, uno de ellos munido de un arma de fuego.

“QUEDATE AHÍ, PORQUE TE TIRO”

Herman (27), vecino del barrio Meridiano V, hizo saber luego que le contó a EL DIA que “justo que nos preparábamos para irnos, llegaron caminando desde 60 y 117 un muchacho que tendría 20 años y otro de unos 35”.

No eran simples visitantes del Bosque. Eran delincuentes, que fueron por los rodados de las víctimas.

“Justo me levanté del banco con el termo en una mano y el que estaba armado, que era el mayor de los dos, se me acercó y me dijo ´quedate ahí, porque te tiro´. Y el cómplice pedía que nos disparara”, reveló el joven. Acotó que “se fueron cada uno con nuestras bicicletas para el lado del monumento cercano a la cancha de Gimnasia”, acotó.

Sobre las bicicletas sustraídas, el joven citó que “la de mi amiga es una Moove, negra con detalles en celeste, rodado 29, de gama media. Recién empezaba a disfrutarla, porque se la regalaron en Navidad”.

Sobre la bicicleta de él, precisó que “es una Cannon Dale, amarilla, de igual rodado y de alta gama, bien equipada como la de ella”. Herman pidió que “si ven a las bicis, o sospechan que sean, me pueden avisar al 221 409-7979”.