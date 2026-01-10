Rige una alerta amarilla por “posibles lluvias”

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una “alerta amarilla” para hoy por “posibles fenómenos” lo que afectaría ciertas actividades.

Desde la cuenta oficial de X @ClimaMLP reportaron, para hoy: “Cielo nublado, probables lluvias. Ventoso del sudeste con ráfagas”. A su vez, se espera una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.

La alerta para este sábado produjo que se pintaran de amarillo todos los municipios bonaerenses desde San Fernando y Pilar recorriendo las costas del Río de la Plata hasta la Región y siguiendo por la Costa Atlántica hasta llegar hasta el Partido de la Costa y General Lavalle.

La zona de advertencia comprende una lista crítica de distritos, entre los que también se encuentran Campana, Belén de Escobar, Tigre, San Isidro, Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reporte oficial también incluye a los municipios del sur del conurbano y la zona del Gran La Plata, mencionando específicamente a Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada, Berisso y La Plata. Hacia el sureste, la alerta continúa sobre Magdalena, Verónica (Punta Indio), General Lavalle, General Conesa (Tordillo) y finalmente la localidad costera de Mar del Tuyú.