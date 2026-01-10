Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero

Gimnasia cerró la llegada de Auzmendi y suma otro delantero
10 de Enero de 2026 | 07:52

En las últimas horas del viernes, lo que estaba muy avanzado finalmente se concretó y Gimnasia sumará en la temporada 2026 un nuevo delantero al plantel. Se trata de Agustín Auzmendi, quien estaba en el radar albiazul incluso antes de que surgiera lo de Matías Cóccaro, cuyo nombre apareció de repente como una posibilidad firme, aunque a la postre terminó arreglando con Newell's para irse a jugar al club de Rosario.

La dirigencia tripera ya había apuntado de antemano todos sus esfuerzos a la llegada del atacante de Godoy Cruz y por eso ayer este ya tenía arreglado los números de su contrato con el club de calle 4. 

Gimnasia, tal como informó EL DIA, hizo un ofrecimiento por el préstamo con un cargo importante con opción de compra para diciembre de este año. 

El jueves por la noche hubo una reunión entre las partes en nuestra ciudad y anoche existió un nuevo contacto para cerrar definitivamente la llegada del jugador, que tiene su contrato personal acordado con el Lobo. 

Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

José Eduardo Mansur, nuevamente presidente tombino, es un hueso duro de roer en la negociación, pero también sabía que el futbolista desea jugar en Gimnasia.

En el marco de esa negociación primero hubo un tironeo por el monto del préstamo y más tarde se discutió el pago en cuotas. Anoche, desde Mendoza se hablaba de una opción del orden del 1.200.000 dólares para diciembre de este año. Si bien todo es reciente, al parecer el club mendocino tendría una plusvalía en caso de una futura venta.

Una trayectoria en alza

Cerca de cumplir los 29 años (los festeja el 1 de febrero) Agustín Auzmendi tiene una carrera muy particular, ya que la campaña pasada en el Tomba fue su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Nacido en González Cháves, provincia de Buenos Aires, llegó al fútbol de Buenos Aires para jugar en la divisiones juveniles de Acassuso, donde en la temporada 2016-2017 de la Primera B Metropolitana se produjo su debut en primera.

En 2022 comenzaron sus pasos por el exterior, ya que disputó apenas cuatro partidos con la camiseta de Jaguares de Córdoba, de la primera división de la D mayor colombiana. Unos meses después de ese mismo año, tuvo su primera experiencia en el fútbol hondureño ya que arribó al recién ascendido Olancho FC. Sus buenos rendimientos y una racha goleadora de 12 tantos en 13 partidos le permitieron dar el salto a uno de los clubes grandes de ese país: a inicios de julio de 2023 pasó al Motagua.

Con el F.C. Motagua fue el máximo goleador en las dos temporadas que disputó. Allí compartió plantel con su hermano Rodrigo Auzmendi, de paso por la Reserva tripera y presente en Banfield.

Ambos fueron campeones del Torneo Apertura 2024 dirigidos por el argentino Diego Vázquez, un nuevo festejo del Motagua luego de que el Olimpia de Pedro Troglio hubiera ganado ocho de los últimos nueve torneos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.

A principios de 2025, el antecedente de los goles en Honduras le permitió a Agustín Auzmendi llegar a Godoy Cruz con un panorama bien diferente, ya que tenía por delante el desafío de la Copa Sudamericana. Nadie en Mendoza tenía en los planes que el Tomba perdiera la categoría como finalmente sucedió a fines del año pasado. En el conjunto bodeguero disputó 31 encuentros y marcó ocho goles, entre Apertura, Clausura, Sudamericana y Copa Argentina.

