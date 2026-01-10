El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, visitará hoy Mar del Plata, donde realizará recorridas y reuniones con representantes de diferentes sectores sociales y económicos para debatir la reforma laboral, como parte del impulso que recobró el Gobierno tras el receso de los primeros días del año.

La ex ministra de Seguridad encabezará desde las 17 el “Conversatorio sobre la Modernización Laboral” en su estadía en la ciudad balnearia, donde estará acompañada por el senador provincial en uso de licencia Diego Valenzuela y el intendente local, Guillermo Montenegro.

De esta forma, Bullrich reactivará el proceso de discusión de la reforma laboral, que a partir de la semana próxima se pondrá en marcha también con encuentros en el Senado con representantes de la CGT para incorporar algunos cambios al proyecto original en medio de la resistencia del sindicalismo.

Para los primeros días de febrero, en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, se prevé que comience a tratarse la iniciativa en la Cámara alta.

El proyecto de Reforma Laboral es uno de los objetivos prioritarios del gobierno, que intenta avanzar todo lo posible antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero. Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibilidad de habilitar cambios en dos puntos claves del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se reúne la mesa política

En paralelo, el próximo viernes 16 se reunirá la mesa política designada por el presidente Javier Milei con la reforma laboral como eje central, a fin de unificar posturas sobre cómo encarar las negociaciones con la oposición dialoguista y los sindicalistas.

Adorni convocó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa al reeditar los encuentros semanales el próximo viernes 16.

Pasados los días habilitados para que los funcionarios y legisladores se tomen vacaciones, el Poder Ejecutivo accionará los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo, el primero de 2026, luego de haber cerrado diciembre con la sanción del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal.

Algunos de los alfiles designados para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la ex ministra de Seguridad anticipó que convocará a una comisión, que funcionará a partir del próximo viernes a cargo de la abogada Josefina Tajes, para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.

El 26 de enero, en tanto, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días de febrero.

Otro de los que reabrió el canal de diálogo fue Diego Santilli, que el pasado miércoles inició en Chubut la primera de las diez visitas previstas para este mes por Chubut.

Los planes continuarán la próxima semana, cuando el funcionario visite Chaco el lunes para reunirse con el aliado Leandro Zdero y se entreviste con Alfredo Cornejo en Mendoza.

Milei con Bullrich

En tanto ayer el presidente Javier Milei se reunió con la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, para repasar la agenda legislativa que comenzará en febrero.

Fuentes oficiales informaron se trató de un desayuno que celebraron en la quinta de Olivos, para avanzar con los detalles de la Reforma Laboral que aspiran a aprobar durante los meses de verano.

“Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo. Lo que hace falta para transformar el país de verdad”, escribió Bullrich en X.