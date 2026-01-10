El 15% de los posteos del Presidente son insultos

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Una investigación especial publicada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reveló que el 15.2% de los posteos que realiza el presidente Javier Milei en la red social X contienen insultos u ofensas.
La cuenta arroja que de cada siete publicaciones que hace Milei, una de ellas tiene contenido insultante u ofensivo. Las menciones despectivas más frecuentes que relevaron los autores del proyecto son “kuka”, “casta”, “delincuente”, “mandril”, “degenerado” y “terrorista”, entre otras.
La publicación titulada “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits del presidente Milei” fue producida por Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp, que tomó como base de análisis 113.649 posteos realizados por el jefe de Estado en X desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo, hasta el 15 de septiembre de 2025.
El estudio pudo determinar que 16.806 de esas publicaciones de Javier Milei incluyen insultos o agravios,. En promedio, el presidente realiza 406 posteos diarios (entre propios y retuits), de los cuales 60 contienen insultos o frases estigmatizantes.
