Habló Ivonne: por qué no quiso volver con Bandana a 25 años de su debut

Las Bandana tuvieron el fin de semana su regreso a los escenarios tras 25 años. Estaban casi todas porque faltó Ivonne Guzmán. La talentosa cantante de La Delio Valdez contó por qué no quiso volver: “Siempre fui una persona que se manejó mucho por el deseo y la intuición y en el momento en el que se dio la oportunidad de volver, mi intuición y mi deseo no estaban ahí”, le dijo a Teleshow, y agregó que no “fue una decisión difícil de tomar”.
