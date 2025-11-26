El comunicado de Futbolistas Agremiados: repercusiones

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a través de un comunicado firmado por su secretario general Sergio Marchi, fijó una postura crítica respecto del pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes.
La entidad expresó “preocupación” por una actitud que, a su entender, no condice con los valores que deben regir dentro del fútbol profesional.
En el texto difundido públicamente, destacó que la competencia actual viene mostrando “señales muy positivas” en términos de competitividad, interés sostenido, buena conducta y crecimiento general del fútbol argentino.
En ese marco, advirtió que episodios como el ocurrido en Rosario “opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos”, remarcando la necesidad de preservar el respeto y la caballerosidad entre futbolistas más allá de las rivalidades.
FAA fue contundente al afirmar que los usos y las costumbres del deporte indican que todo homenaje “debe realizarse de frente”, y que dar la espalda “desvirtúa ese momento” y puede transmitir un mensaje equívoco que no colabora con la construcción de un ambiente respetuoso. Al mismo tiempo, el sindicato reiteró su compromiso con la paz, el juego limpio y la reflexión sobre cada acto dentro y fuera del campo de juego.
En las redes sociales la mayoría de los usuarios tomó una postura negativa e incluso varios exfutbolistas expresaron su repudo, como Diego Pozo (ex Colón) que denunció que es un gremio que “no defiende a los futbolistas”.
De hecho Agremiados no se pronunció cuando los futbolistas de Deportivo Morón fueron agredidos por la Policía en el encuentro ante Deportivo Madryn, como tampoco accionó al momento que muchos futbolistas de clubes de Primera División se molestaron por deudas en sus salarios al punto de no concurrir a entrenamiento o concentraciones. Allí el sindicato no accionó.
