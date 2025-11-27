Celebraban su recibida en La Plata y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio alak

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
Un insólito acompañamiento tuvieron dos chicas de La Plata durante los festejos de su recibida. Frente a la Catedral, las jóvenes cumplieron con la tradición platense de celebrar el final de su carrera como estudiante y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio Alak, gobernador bonaerense e intendente de la Ciudad respectivamente.
Sobre Plaza Moreno, observando calle de por medio, estaban los mandatarios local y provincial en el marco del Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias por el Día Nacional de la Defensa Civil, que reunió a actores del sector desde la mañana.
Al cruzar, las recién recibidas no esperaban encontrarse con tal sorpresa: Kicillof y Alak se sumaron a los festejos. El gobernador bonaerense, se escucha en el video, les advierte que tengan “cuidado” con los automóviles que circulaban.
Entre gritos y risas, las jóvenes repetían “Te amo Axel, te milito todo. La vida te milito”. En tanto, al jefe comunal le agradecieron su presencia: “Un placer, Julio”.
🤩POV: Te recibís y festejás con el gobernador de la Provincia @Kicillofok.— Radio Provincia AM 1270 (@provincia1270) November 27, 2025
📸 @NoeTorresAsecas para @provincia1270 #AM1270 📻¡Tu Radio! pic.twitter.com/DZs8e5p4bO
