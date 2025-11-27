Celebraban su recibida en La Plata y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio alak

Un insólito acompañamiento tuvieron dos chicas de La Plata durante los festejos de su recibida. Frente a la Catedral, las jóvenes cumplieron con la tradición platense de celebrar el final de su carrera como estudiante y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio Alak, gobernador bonaerense e intendente de la Ciudad respectivamente.

Sobre Plaza Moreno, observando calle de por medio, estaban los mandatarios local y provincial en el marco del Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias por el Día Nacional de la Defensa Civil, que reunió a actores del sector desde la mañana.

Al cruzar, las recién recibidas no esperaban encontrarse con tal sorpresa: Kicillof y Alak se sumaron a los festejos. El gobernador bonaerense, se escucha en el video, les advierte que tengan “cuidado” con los automóviles que circulaban.

Entre gritos y risas, las jóvenes repetían “Te amo Axel, te milito todo. La vida te milito”. En tanto, al jefe comunal le agradecieron su presencia: “Un placer, Julio”.