Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

La China Suárez atacó a Juli Poggio sin justificación y las redes estallaron: "Además de mala gente, tenes delirios"

La China Suárez atacó a Juli Poggio sin justificación y las redes estallaron: "Además de mala gente, tenes delirios"
27 de Noviembre de 2025 | 18:52

Escuchar esta nota

Una nueva bomba hizo explotar la China Suárez por un comentario de Juli Poggio que malinterpretó y las redes estallaron en contra de la actriz. Tanto así que hasta los compañeros de la ex GH tuvieron que explicarle qué había ocurrido. 

Sin embargo, la pareja de Mauro Icardi aún no se retractó. Todo comenzó con un recorte del programa de streaming Rumis, donde Lizardo Ponce relataba que se había “enganchado” con la nueva serie de Suárez, aunque no se acordaba el nombre. 

En el comentario sobre lo que contaba Ponce, sus compañeros agregaban sus opiniones y se escucha a Juli Poggio preguntar “¿La China Suárez actúa?”. Eso fue todo. Por ello, la ex de Vicuña tomó el teléfono desde Turquía, atacó a la joven recordando su pasado y ni las redes ni los integrantes de Rumis se lo perdonaron. 

Es que, según las palabras de Suárez, entendió que Poggio preguntó “¿Ahora actúa la China Suárez?”. Así, la ex de Rusherking, apuntó contra la modelo desde Twitter: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje.  Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”.

Poco después, quién tomó el guante fue el panelista conocido como “La Tía Sebi”, quién no dudó en defender a su compañera: “Además de mala gente parece que tenes delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que preguntó si eras vos la que actuaba en la serie.  Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.

Quién lo secundó fue el propio Lizardo Ponce, el elogiado por la ex de Nicolás Cabré: “¡Ay china! Con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendes por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
Últimas noticias de Espectáculos

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

Embargo millonario a Eduardo Fort a poco de ser padre con Rocío Marengo: ¿qué pasó?

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"

Tras la denuncia de Pilar Smith, Daniel Gómez Rinaldi pidió disculpas y admitió que “estuvo mal”
Deportes
Ilusión y goleada: la Reserva de Gimnasia es finalista tras aplastar 4 a 0 a Argentinos
Las Lobas denunciaron una deuda salarial de tres meses y podrían ausentarse en una importante competencia
Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
La Ciudad
Celebraban su recibida en La Plata y se cruzaron con Axel Kicillof y Julio alak
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
27/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Día de Defensa Civil en Plaza Moreno, festejos escolares y mucha tensión en la AFA
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Información General
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
Policiales
Un micro con pasajeros despistó en la subida a la Autopista La Plata y provocó demoras
Chocaron un auto y una moto en Villa Elvira: hay un motociclista herido
Conmoción tras el hallazgo de un joven sin vida en una vivienda de Ensenada
VIDEO. Un auto ardió en llamas en plena Autopista La Plata
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla