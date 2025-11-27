La China Suárez atacó a Juli Poggio sin justificación y las redes estallaron: "Además de mala gente, tenes delirios"

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
Escuchar esta nota
Una nueva bomba hizo explotar la China Suárez por un comentario de Juli Poggio que malinterpretó y las redes estallaron en contra de la actriz. Tanto así que hasta los compañeros de la ex GH tuvieron que explicarle qué había ocurrido.
Sin embargo, la pareja de Mauro Icardi aún no se retractó. Todo comenzó con un recorte del programa de streaming Rumis, donde Lizardo Ponce relataba que se había “enganchado” con la nueva serie de Suárez, aunque no se acordaba el nombre.
En el comentario sobre lo que contaba Ponce, sus compañeros agregaban sus opiniones y se escucha a Juli Poggio preguntar “¿La China Suárez actúa?”. Eso fue todo. Por ello, la ex de Vicuña tomó el teléfono desde Turquía, atacó a la joven recordando su pasado y ni las redes ni los integrantes de Rumis se lo perdonaron.
Es que, según las palabras de Suárez, entendió que Poggio preguntó “¿Ahora actúa la China Suárez?”. Así, la ex de Rusherking, apuntó contra la modelo desde Twitter: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie!”.
Poco después, quién tomó el guante fue el panelista conocido como “La Tía Sebi”, quién no dudó en defender a su compañera: “Además de mala gente parece que tenes delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que preguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.
Además de mala gente parece que tenes delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Esta mas claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno……— La Tia Sebi ☕️ (@latiasebi) November 27, 2025
Quién lo secundó fue el propio Lizardo Ponce, el elogiado por la ex de Nicolás Cabré: “¡Ay china! Con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendes por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos”.
Ay china! Con la cantidad de cosas que se dicen te ofendes por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos. https://t.co/0f6zqLIYqK— lizardo (@lizardoponce) November 27, 2025
