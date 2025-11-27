Guido Carrillo no juega hasta una hipotética final

Como si fuera poco con todo lo que significa el informe negativo para el plantel de Estudiantes, el Tribunal de Disciplina no dio lugar al pedido de reducción de sanción a Guido Carrillo, que recibió cuatro fechas por su acción ante el defensor Laso de Tigre y sus posteriores declaraciones: "el árbitro actuó como un delincuente".

El Pincha había solicitado que debido a la buena conducta del delantero- a quien incluso el año pasado le "bajaron" cuatro dientes con un codazo y al jugador ni lo amonestaron- pero el Tribunal no dio lugar al pedido.

De esta manera Carrillo recién podría estar en condiciones de jugar en una hipotética final: claro antes tendrá que ganarle a Central Córdoba y Gimnasia o Barracas.