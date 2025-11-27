El dólar se mantuvo estable en $1.475

El dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.450, subió 0,8% y quedó a poco más de $50 del techo cambiario (hoy en $1.509,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,46% hasta $$1484,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantuvo en $$1531,3 sin cambios.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban hoy en US$41.959 millones.

El Merval subió por tercera jornada; ADRs ganaron hasta 11%

Acciones y ADRs ganaron hoy hasta 11% y el indicador porteño acumuló tres jornadas consecutivas en alza, a poco del cierre de semana.

El S&P Merval cerró con una suba de 1,15%, hasta los 3.020.019,20 puntos.

La consultora PPI destacó: “Tres ruedas consecutivas en verde para el Merval en dólares. El índice sumó hoy otra alza de 1,6% y alcanzó los US$1.978. Con una sola rueda por delante para terminar la semana, acumula un avance del 7,7% WTD”.

En tanto, Rava señaló que “el mercado local reacciona a la exitosa renovación de la deuda en pesos y la normalización de la curva de tasas. Los balances bancarios reportan resultados débiles, pero aún así cerraron con ganancias de hasta 10% en Nueva York.

Este jueves no hubo mercado en lods Estados Unidos por el día de acción de gracias, mientras los inversores se mantienen expectantes por la decisión de la Reserva Federal”.

Agregó que “el Merval cerró con una suba de 1.3% en una jornada acotada por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. La licitación del Tesoro fue exitosa, logrando un rollover de 96% y destacando la fuerte demanda de instrumentos a tasa fija, lo que representa una buena noticia por la desindexación de la deuda”.

“Además, Banco Macro reportó un resultado trimestral negativo y la CNV limitó la inversión de fondos Money Market en cauciones al 20% de su patrimonio”, indicó Rava.

El panel líder operó mayormente en positivo. Las principales subas fueron de Banco de Valores (7,30%), Central Puerto (2,44%) y Banco Macro (2,36%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas cerraron en verde. Las principales ganancias fueron de Edenor (11.47%), Banco Francés (10,71%) y Cresud (7,92%).

En los títulos públicos, el AL30 se mantuvo sin variaciones y el AL35 avanzó 0,37%; mientras que el Riesgo País se ubicó en 653 puntos tras subir 0,20%, según la medición de JP Morgan.