VIDEO. Impactante accidente entre un micro de dos pisos y un auto en La Plata

Un colectivo de larga distancia y un automóvil protagonizaron un impactante choque en uno de los ingresos a La Plata, sobre 38 y 120. El conductor del vehículo de menor porte continúa dentro del auto.

Los involucrados son un Volkswagen Vento gris y un colectivo de dos pisos de la empresa Crucero del Sur. Según contaron los vecinos, el hecho sucedido pasadas las 17 hs, habría sido por una mala maniobra del Vento.

“El micro quiso doblar y el auto se mandó”, comentaron testigos a Diario EL DIA. En el lugar actúan un móvil de la policía, personal del Comando de Patrullas y una ambulancia.

El tránsito permanece cortado en el lugar, por lo que se recomienda evitar la zona. Mientras tanto, el conductor del Vento “sigue arriba del auto, no se quiere bajar. Le están tomando la presión”.