Allanamiento en La Plata tras el tiroteo de los Hells Angels: pistolas, armas largas, chalecos y más de 500 municiones

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
Después del violento enfrentamiento ocurrido en octubre, las autoridades lanzaron una ofensiva judicial en las últimas horas: más de diez allanamientos fueron realizados en distintos puntos de la provincia, en una causa que suma armas secuestradas, comunicaciones analizadas y una reconversión de roles: quienes eran víctimas ahora también pasan a ser sospechosos.
El conflicto, que según la investigación fue una emboscada de miembros de Hells Angels contra una caravana de Tehuelches, tuvo lugar en la esquina de Avenida 44 y 26. Hubo disparos, agresiones con armas blancas, y como saldo: tres personas heridas, detenciones, motos y armas secuestradas.
En su momento, los Tehuelches habían sido vistos como las víctimas. Pero ahora, con estos operativos, la causa se reconfigura: la Justicia incluyó a miembros de ambos grupos como posibles implicados.
Los allanamientos, dispuestos por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y autorizados por el juez de garantías Agustín Crispo, incluyeron la incautación de armas de fuego, teléfonos celulares y otros elementos claves para la investigación.
Entre los detenidos aparece un hombre que fue identificado y ya tenía antecedentes por otro enfrentamiento con Tehuelches en 2016. El vehículo señalado como uno de los usados en el ataque, una camioneta Ford Econoline, también fue secuestrada.
Según la investigación preliminar, muchas de las armas incautadas estaban registradas y a nombre de sus portadores. Eso complica aún más la causa e invita a analizar si existió planificación previa.
La investigación dejó de tratar el caso como una reacción puntual entre grupos rivales, para analizarlo como un evento criminal con múltiples responsables, por lo que miembros de ambas agrupaciones pueden ser imputados. Las evidencias recolectadas (armas, autos, comunicaciones) permiten reconstruir parte de la cadena delictiva. En ese sentido, la causa ya fue elevada: algunos de los imputados recuperaron la libertad, aunque con restricciones; otros siguen bajo investigación.
