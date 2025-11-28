Odontología: congreso internacional en la Unlp

Comenzó el 60º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, que reúne a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y representantes del ámbito académico y sanitario.

El congreso fue planificado para celebrar los sesenta años de la creación de la facultad de Odontología de la Unlp. En el marco de la actividad, también tendrá lugar el 1º Encuentro de Trabajadores Nodocentes.

El Congreso incluye representantes a nacionales e internacionales, en un espacio destinado a la actualización científica, el intercambio de saberes y la reflexión sobre los desafíos actuales de la profesión.

Durante las tres jornadas se desarrollan conferencias magistrales, cursos, mesas clínicas, presentación de pósteres y espacios de intercambio académico. Los trabajos presentados abarcan áreas como ciencias básicas, epidemiología, educación y reportes de casos clínicos, especialmente aquellos vinculados con la resolución de situaciones complejas o de relevancia clínica.

En este contexto, ayer se realizó el acto formal de entrega del doctorado Honoris Causa de la UNLP a la vicedecana de de Odontología, “pionera de la salud comunitaria”, Mercedes Medina.