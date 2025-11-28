Odontología: congreso internacional en la Unlp

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Comenzó el 60º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, que reúne a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes de posgrado y representantes del ámbito académico y sanitario.
El congreso fue planificado para celebrar los sesenta años de la creación de la facultad de Odontología de la Unlp. En el marco de la actividad, también tendrá lugar el 1º Encuentro de Trabajadores Nodocentes.
El Congreso incluye representantes a nacionales e internacionales, en un espacio destinado a la actualización científica, el intercambio de saberes y la reflexión sobre los desafíos actuales de la profesión.
Durante las tres jornadas se desarrollan conferencias magistrales, cursos, mesas clínicas, presentación de pósteres y espacios de intercambio académico. Los trabajos presentados abarcan áreas como ciencias básicas, epidemiología, educación y reportes de casos clínicos, especialmente aquellos vinculados con la resolución de situaciones complejas o de relevancia clínica.
En este contexto, ayer se realizó el acto formal de entrega del doctorado Honoris Causa de la UNLP a la vicedecana de de Odontología, “pionera de la salud comunitaria”, Mercedes Medina.
LE PUEDE INTERESAR
La agremiación médica renovó autoridades
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí