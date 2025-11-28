Defensa Civil: una amplia exhibición en Plaza Moreno

Plaza Moreno se transformó en escenario de la emergencia. Hasta un helicóptero bajó. Felizmente nada malo pasó. Más bien, lo contrario: una muestra de equipamiento para cuando suena la alarma con motivo del Día Nacional de la Defensa Civil.

Desde la mañana, se llevó a cabo un “Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias”, organizado por el Gobierno bonaerense. También había drones, motos de agua y vehículos todo terreno. Los visitantes pudieron conocer de cerca sobre el trabajo de quienes arriesgan sus vidas en distintos eventos.

Allí estuvieron también el Intendente, Julio Alak; y el Gobernador, Axel Kicillof, entre otros funcionarios de la Comuna y la Provincia.

El Día Nacional de la Defensa Civil se conmemora en recuerdo del terremoto ocurrido el 23 de noviembre de 1977, en Caucete, Provincia de San Juan, en reconocimiento al papel fundamental de la Junta Nacional de Defensa Civil.

El encuentro tuvo como finalidad “reconocer la labor y el compromiso de todos los integrantes del Sistema de Defensa Civil, quienes trabajan de manera permanente en la prevención, respuesta y gestión de emergencias, articulando esfuerzos con múltiples organismos públicos y voluntarios”, se explicó desde la organización. A la vez, se busca “promover la visibilidad institucional del Sistema de Defensa Civil a nivel provincial y municipal”. También, “difundir buenas prácticas en gestión del riesgo y respuesta ante emergencias”.