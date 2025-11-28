Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Preocupación por el cuerpo de ensenada

Los bomberos gestionan asistencia por la crisis

Los bomberos gestionan asistencia por la crisis

el martes a la noche una movilización en ensenada / el dia

28 de Noviembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

En medio de la preocupación generalizada por la crisis económica que afecta a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ensenada, la comisión directiva difundió un comunicado en el que detalla sobre gestiones ante empresas y organismos, dedicadas a buscar un nuevo equjilibrio en sus cuestas, tras la caída del convenio con YPF que precipitó la situación.

La comisión directiva detalló “principales acciones y gestiones realizadas” durante los “primeros 30 días de gestión”, tras la renovación de autoridades a mediados de año. El martes hubo una movilización callejera en la que se planteó que ya no hay plata para pagarle a 5 empleados.

Entre esas, se destaca la firma de un “convenio formal para garantizar la formación permanente de nuestros bomberos, asegurando cursos, certificaciones y actualización profesional”; la contuinidad con Oxbow, Planta Copetro; el ploteo y puesta en valor de los nuevos camiones; avances en un acuerdo para la contratación de rescatistas en Puerto La Plata y con Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano”.

También resalta el convenio “Marco Recíproco” con Astillero Río Santiago, cuyo vínculo establece capacitaciones técnicas, apoyo en maniobras y acompañamiento operativo; las gestiones con el Rotary Club de la Ciudad, para la incorporación de una sirena; y el ordenamiento administrativo y financiero, lo que significa la “regularización de contratos, revisión de cuentas, documentación al día y reorganización administrativa integral”, se señaló.

La Comisión Directiva también advirtió una reunión con los concejales de Fuerza Patria y destacaron el acompañamiento del intendente de Ensenada.

Finalmente, concluyeron en el documento: “La Comisión Directiva trabaja todos los días para transparentar la gestión, fortalecer los recursos del cuartel”. Durante dos décadas, un acuerdo con YPF aportó lo necesario para mantener la estructura de la entidad. Últimamente se necesitaban 16 millones de pesos. La comisión indicó ayer que tiene “reuniones formales” con representantes de esa empresa.

