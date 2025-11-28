Una muerte en Berisso y un reclamo que no cesa

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
La muerte de Ainara Buschiazzo, la joven de 20 años hallada sin vida el pasado 10 de febrero en su vivienda de Berisso, sigue generando profundo dolor y, sobre todo, un reclamo que no se detiene. Aunque la causa continúa caratulada oficialmente como “suicidio”, su familia y el equipo de abogados mantienen desde entonces una postura firme: piden que el expediente se investigue como femicidio y que se contemplen todas las líneas de investigación posibles.
Ainara fue encontrada por su madre en su casa ubicada en 68 y 128. En un primer momento el caso había sido encuadrado como “averiguación de causales de muerte”, pero luego se recaratuló como suicidio, hipótesis que la Justicia sostuvo como principal. Allegados a la joven sostienen públicamente que Ainara era presuntamente víctima de violencia por parte de su pareja, y casi diez meses después, su familia mantiene vivo el reclamo de justicia.
