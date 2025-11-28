Un joven fue encontrado sin vida en Ensenada

Un profundo dolor atraviesa por estas horas a una familia de Ensenada tras la muerte de Joel Prestes, un joven de 23 años que fue hallado sin vida en el patio de su casa, en un episodio que los investigadores manejan como un aparente suicidio. El hecho ocurrió en una vivienda de Rodríguez, entre Hernández y Andrade, y generó una inmediata intervención policial.

Según el parte oficial, todo comenzó cuando un móvil del Comando de Patrullas de Ensenada recibió un alerta al 911 sobre una persona sin signos vitales. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por la madre del joven, quien atravesaba una crisis nerviosa y relató que había encontrado a su hijo en el fondo del domicilio. Los policías ingresaron con su autorización y hallaron al joven, sin signos vitales visibles.

En estas horas, y por orden de la Fiscalía en turno N° 3 de La Plata, a cargo del doctor Gonzalo Petit Bosnic, se realizará la autopsia, instancia clave para determinar con precisión la mecánica de la muerte y descartar cualquier otra hipótesis.