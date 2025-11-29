Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

El Mundo |La revelación desató teorías, sospechas y un terremoto político hemisférico

“Hola Maduro, soy Trump”: charla telefónica y ¿encuentro?

Salió a la luz que el presidente republicano y el dictador venezolano mantuvieron una conversación “secreta” y evaluaron una posible reunión en Estados Unidos

“Hola Maduro, soy Trump”: charla telefónica y ¿encuentro?

Donald Trump y Nicolás Maduro, al teléfono / web

29 de Noviembre de 2025 | 01:20
Edición impresa

Una verdadera bomba diplomática explotó en las últimas horas cuando The New York Times reveló que el presidente estadounidense Donald Trump y el dictador venezolano Nicolás Maduro hablaron por teléfono la semana pasada. La conversación fue breve, directa y, según fuentes citadas por el diario, incluyó la idea de un encuentro cara a cara en Estados Unidos.

La Casa Blanca no quiso confirmar ni desmentir nada. Caracas tampoco. Y el silencio encendió aún más las alarmas.

Para sumar dramatismo, el senador Marco Rubio —uno de los mayores detractores de Maduro en Washington— habría participado también en la llamada. Un dato que vuelve todo más extraño y explosivo.

EE UU despliega su poder militar mientras suenan los teléfonos

La revelación llega justo cuando Washington realiza un despliegue militar masivo en el Caribe: operaciones aéreas, helicópteros, patrullajes y el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerard Ford, navegando en la región.

El gobierno de Trump asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas desde Venezuela. Caracas insiste en que se trata de un intento de cambio de régimen encubierto.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses habrían matado al menos 83 personas en más de 20 ataques contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Hasta ahora, Washington no presentó pruebas de que esas embarcaciones transportaran drogas.

LE PUEDE INTERESAR

La corrupción sacude al gobierno de Zelenski

LE PUEDE INTERESAR

Trump ahora dice que suspenderá la migración

En ese contexto, la frase de Trump encendió todas las alarmas: “Empezaremos a frenarlos por tierra. Muy pronto”. Las tensiones, ya altísimas, se dispararon.

El fantasma del Cartel de los Soles

La conversación entre ambos líderes habría ocurrido antes del 24 de noviembre, día clave: la entrada en vigencia de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Según Washington, este cartel —supuestamente liderado por Maduro y su cúpula— sería responsable de “violencia terrorista” y del envío de drogas a Estados Unidos y Europa, junto a grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

La llamada previa al anuncio agrega un ingrediente misterioso: ¿Fue un intento de advertencia? ¿Una negociación? ¿Un último puente antes de una escalada mayor?

Ofertas petroleras y propuestas de exilio

No es la primera vez que se filtran conversaciones entre Caracas y Washington. Las últimas semanas estuvieron llenas de versiones: El NYT reveló que Maduro habría ofrecido a Estados Unidos participación en los campos petroleros de Venezuela a cambio de garantías para mantenerse en el poder.

El Miami Herald informó que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, con mediación de Qatar, hicieron dos propuestas increíbles a Washington:

1) Propuesta de abril: Maduro renuncia. Permanece “protegido” en Venezuela. Delcy Rodríguez asume la presidencia.

2) Propuesta de septiembre: Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezan un gobierno de transición. Maduro se exilia en Turquía o Qatar.

La Casa Blanca habría rechazado ambas ofertas. Pero el simple hecho de que existieran demuestra que el tablero político se mueve detrás de telones muy pesados.

El Caribe: un tablero donde todo se calienta

Mientras se filtran negociaciones y ofertas, el Caribe vive un clima casi de preconflicto. El secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, se reunió con el presidente dominicano para coordinar acciones “en la lucha contra el narcotráfico”. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, se encontró con la primera ministra de Trinidad y Tobago. Y Estados Unidos realizó demostraciones de ataque con bombarderos B-52H sobre el Mar Caribe, en plena operación “Lanza del Sur”.

Todo forma parte de una narrativa clara: Washington está enviando un mensaje directo, contundente y sin rodeos. ¿Negocian en secreto o se acerca una confrontación histórica?

La pregunta que se repite en todos los círculos diplomáticos es simple pero inquietante: ¿Trump y Maduro están sentando las bases de un acuerdo… o estamos viendo el comienzo de una escalada que puede cambiar la región?

Lo cierto es que ese “Hola Maduro, soy Trump” no pasó desapercibido. Y puede ser apenas el primer capítulo de una trama que recién empieza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

Los borrados en River se despidieron del plantel

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

“Hola Maduro, soy Trump”: charla telefónica y ¿encuentro?
Últimas noticias de El Mundo

La corrupción sacude al gobierno de Zelenski

Trump ahora dice que suspenderá la migración

Rusia amenaza con prohibir WhatsApp

Trump anunció que suspenderá la migración de personas de "países del tercer mundo"
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla