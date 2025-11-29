Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

El Mundo |Un allanamiento y la salida de un hombre clave para el presidente

La corrupción sacude al gobierno de Zelenski

La corrupción sacude al gobierno de Zelenski

Andrii Yermak

29 de Noviembre de 2025 | 01:19
Edición impresa

El presidente Volodimir Zelenski destituyó a su jefe de gabinete, Andrii Yermak, el funcionario más influyente del gobierno, luego de que investigadores anticorrupción registraran su domicilio en una operación que dejó a la cúpula oficialista al borde del colapso.

La salida de Yermak —una figura clave, temida y decisiva dentro del esquema presidencial— estalla en un momento dramático para Ucrania: en pleno desgaste de la guerra con Rusia y con las negociaciones con Estados Unidos atravesando su etapa más delicada en busca de un plan de paz.

Yermak, de 54 años, era el jefe de la delegación ucraniana en los diálogos con Washington y un engranaje central en el círculo íntimo del presidente. Su caída se produce apenas dos semanas después de que estallara un escándalo de corrupción en el sector energético que ya había causado arrestos y destituciones en el gabinete.

Zelenski confirmó la renuncia en su mensaje nocturno a la población, agradeciendo al funcionario por “representar siempre la posición de Ucrania”. Minutos después, un decreto presidencial hacía oficial la salida del hombre que durante años manejó, según opositores y analistas, “los hilos invisibles del poder”.

Grabaciones secretas y el alias que incendió Kiev

Horas antes, la Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) habían irrumpido en la vivienda de Yermak, en una investigación que apunta a uno de los mayores entramados de corrupción de la era Zelenski: el desvío de 100 millones de dólares del sector energético.

Según diputados opositores, en las grabaciones obtenidas se escucha a los sospechosos hablar de un personaje clave al que llaman “Ali Baba”, un alias que —afirman— hace referencia directa a Yermak: Andrii Borisovich, su nombre completo.

LE PUEDE INTERESAR

Trump ahora dice que suspenderá la migración

LE PUEDE INTERESAR

Rusia amenaza con prohibir WhatsApp

La filtración del apodo, cargado de simbolismo, corrió como fuego en redes sociales y en la prensa local: el número dos del poder identificado con un ladrón legendario.

El “hipnotista” del presidente

La relación entre Zelenski y Yermak siempre generó suspicacias. El ya exjefe de gabinete, un exproductor de cine que acompañó al presidente desde su época de comediante, había concentrado un poder desmedido, controlando la agenda internacional, la diplomacia y limitando —según fuentes internas— el acceso al mandatario.

“Es como si lo hubiera hipnotizado”, confesó una alta figura del partido gobernante semanas atrás.

Otro exfuncionario fue más tajante: “Yermak no dejaba que nadie se acerque al presidente, salvo los leales”.

Golpe al tablero internacional

La dimisión de quien negociaba directamente con Estados Unidos debilita a Ucrania en un punto crítico. Analistas coinciden en que Rusia aprovechará el caos interno para presionar aún más en el frente diplomático y militar.

Mientras Zelenski busca contrarreloj un reemplazo, el país queda envuelto en un clima de desconfianza, intrigas y un vacío de poder inesperado.

Y la pregunta que retumba en Kiev es inevitable: ¿Cuánto impactará en el gobierno el caso de corrupción del hombre más poderoso después del presidente?

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de El Mundo

“Hola Maduro, soy Trump”: charla telefónica y ¿encuentro?

Trump ahora dice que suspenderá la migración

Rusia amenaza con prohibir WhatsApp

Trump anunció que suspenderá la migración de personas de "países del tercer mundo"
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla