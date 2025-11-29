Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

Finalmente, el boleto de los colectivo bonaerenses que circulan en la Plata el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirá un 14,4% en diciembre por un aumento extraordinario propuesto por el Gobierno Provincial.

La medida fue oficializada ayer en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, en donde se detalla la justificación de este nuevo aumento.

La publicación oficial contradice la versión que se entregó en las últimas dos semanas desde el Ministerio de Transporte. Se afirmaba que el incremento sería del 10% y no del 14%.

El aumento en cuestión es de un 10% extra al cálculo mensual de inflación (2,4% según IPC en GBA) + 2 puntos.

Este número se calcula en base a la inflación del Gran Buenos Aires, realizada por el INDEC, en el mes previo al que se aplica la actualización más un 2%.

Teniendo en cuenta que para la región del Gran Buenos Aires, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre arrojó un alza del 2,4%, el aumento por este mecanismo llega al 4,4% en diciembre.

La medida tiene el objetivo de “recomponer los ingresos del sistema, incrementando la recaudación tarifaria en la estructura de financiamiento del servicio y reduciendo la necesidad de aportes derivados del Régimen de Compensaciones Tarifarias”, según se indicó en el Boletín Oficial bonaerense.

En las últimas semanas, empresarios del sector advirtieron que con los números actuales del sistema deberían pagar en varias cuotas el sueldo y medio aguinaldo.

De esta manera, el aumento total para diciembre quedará en 14,4% y comenzará a regir a partir del próximo lunes.

Previo a oficializar el incremento, el Gobierno bonaerense había puesto a consideración de la población de ese distrito el ajuste tarifario, mediante una Consulta Ciudadana.

Esta consulta se realizó “con el propósito de salvaguardar el derecho de las personas usuarias a expresarse fundadamente, deliberar y formar opinión sobre la propuesta tarifaria, garantizando de este modo la defensa de sus intereses económicos y el acceso a una información adecuada y veraz”.

Con el nuevo aumento, las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada quedarán con un boleto mínimo superior a $600.

Dependiendo de la distancia del recorrido, el boleto mínimo comenzará en $658,44 para los tramos de 0 a 3 kilómetros y asciende de manera progresiva a medida que se extiende el viaje, llegando a superar los $900 en los tramos superiores a los 27 kilómetros.

Las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $658,44; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; de 6 a 12 kilómetros, $790; de 12 a 27 kilómetros, $846,57; y para recorridos de más de 27 kilómetros, $902,73.

Estos precios corresponden al boleto con tarifa plena, es decir, sin recibir subsidios ni poseer atributos sociales.