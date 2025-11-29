Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad |De la tradición como infusión barata al impacto en el bolsillo

La yerba, desregulada y con ajustes de precio

Un nuevo marco dispuesto por el Gobierno nacional eliminó la fijación oficial de valores. Expectativas por posibles subas

La yerba, desregulada y con ajustes de precio

En los comercios no descartan nuevas subas en la yerba / el dia

29 de Noviembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

“Para mi es parte de la rutina, me levanto tomo mate, estoy en el trabajo tomo mate, espero a que se haga la cena y tomo mate, a veces almuerzo con mate”, aseguró Fátima, vendedora de un local natural, que mediante sus palabras da cuenta de la rutina de un millón de argentinos.

La rutina sagrada, emblema de la argentinidad, podría verse alterada por lo que representa en el bolsillo el precio de la yerba. Eso, debido a mediados de este mes, el Gobierno Nacional desreguló el precio del mercado yerbatero.

La medida fijada a través del decreto 812/2025, fue impulsada por la cartera de Desregulación a cargo del ministro Federico Sturzenegger. Esta ley ordena al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no interferir en la fijación de los precios.

La decisión de Nación aún no se vio impactado en las góndolas, en el comercio se mantienen atentos al ritmo que en los últimos meses dejó retoques en varias etiquetas.

El INYM está regido por la ley 25.564, que le otorga las facultades del desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate. Con el nuevo decreto “no podrá dictar normas que impidan la libre iniciativa privada o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, se afirma en el Boletín Oficial.

Así las cosas, ya no habrá una intervención que se proponga asegurar una renta entre los productores y tampoco mirar el bolsillo de los consumidores.

LE PUEDE INTERESAR

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

Acerías Berisso: protesta en la casa de un dueño

Entre los argumentos, se expresó que resulta necesaria “la modernización del instituto”. Se le pide que focalice sus actividades en las verificaciones de la calidad de la yerba y por otro lado, se le impide su intromisión en un mercado competitivo.

Desde la Federación de Almaceneros de la Provincia indicaron que en octubre subió entre un 7% y un 9% y “probablemente se verá reflejado en estos meses hay que esperar”.

En kioskos y almacenes consultados por este diario apuntaron que en los últimos tres meses hubo una suba del orden de los 500 pesos en las etiquetas de las presentaciones de medio kilo y ayer particularmente aumentó 300 la Playadito.

En una de las góndolas, el paquete de medio kilo de CBSé estaba a 2.500 pesos, Amanda a 2.900, La Tranquera 2.300, Taragüi 2.800, Nobleza Gaucha 1.690, Unión 3.000, Herencia 1.500; y Playadito entre 2.500 y 2.900 pesos. El cuadro tenía una vista parecida en otros comercios.

“No me gustaría ese mundo”, fue la respuesta de la clienta a la pregunta “¿te imaginas un mundo sin mate?”, que lanzó una joven vendedora de un local naturista, en dónde venden yerbas orgánicas la mayoría “aromatizadas” y con “yuyitos”. La más llevada, cotiza allí a 2.700 pesos.

La novedad para los materos tomó voltaje público en vísperas del Día del Mate, que se celebra mañana. Celebra esa jornada a la opción de una infusión que se destacó históricamente por ser económica. Arrancó en los campos con arrieros en el Siglo 18, pero reconoce antecedentes de más atrás, entre guaraníes.

“Es como si estuviéramos programados para tomar mate, yo creo que el mate es la unión de las personas”, confió el comerciante, Martín Cardozo.

Desde la clásica combinación para un domingo de mate con pizza fría en la mañana, sus mezclas son múltiples y depende “de cada paladar”, como el gusto por acompañar el mate con una ginebra, ponerle coco o cáscaras de naranja. “Yo le llevaba el mate a la cama de mi mujer”, recordó Jose Sampay de viejas épocas.

La importancia del mate en la constitución de nuestras rutinas desde la infancia o los gestos de nuestros padres en el compartir el primer mate es clave.

“Yo me crié en el campo desde que nací tomo mate a la mañana, es lo primero que hago pero tomo en un mate los demás son jarros. Muchos paquetes pasaron en mi vida”, dijo Sampay, llevándose un paquete de La Merced.

En octubre subió entre un 7 y un 9%, según la Federación de Almaceneros de la Provincia

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de La Ciudad

La Navidad se adelanta: un salvavidas para la caja

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad

Tarifazo: al final, el micro subirá el 14,4 por ciento

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla