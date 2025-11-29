La yerba, desregulada y con ajustes de precio

En los comercios no descartan nuevas subas en la yerba / el dia

“Para mi es parte de la rutina, me levanto tomo mate, estoy en el trabajo tomo mate, espero a que se haga la cena y tomo mate, a veces almuerzo con mate”, aseguró Fátima, vendedora de un local natural, que mediante sus palabras da cuenta de la rutina de un millón de argentinos.

La rutina sagrada, emblema de la argentinidad, podría verse alterada por lo que representa en el bolsillo el precio de la yerba. Eso, debido a mediados de este mes, el Gobierno Nacional desreguló el precio del mercado yerbatero.

La medida fijada a través del decreto 812/2025, fue impulsada por la cartera de Desregulación a cargo del ministro Federico Sturzenegger. Esta ley ordena al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no interferir en la fijación de los precios.

La decisión de Nación aún no se vio impactado en las góndolas, en el comercio se mantienen atentos al ritmo que en los últimos meses dejó retoques en varias etiquetas.

El INYM está regido por la ley 25.564, que le otorga las facultades del desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de yerba mate. Con el nuevo decreto “no podrá dictar normas que impidan la libre iniciativa privada o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, se afirma en el Boletín Oficial.

Así las cosas, ya no habrá una intervención que se proponga asegurar una renta entre los productores y tampoco mirar el bolsillo de los consumidores.

Entre los argumentos, se expresó que resulta necesaria “la modernización del instituto”. Se le pide que focalice sus actividades en las verificaciones de la calidad de la yerba y por otro lado, se le impide su intromisión en un mercado competitivo.

Desde la Federación de Almaceneros de la Provincia indicaron que en octubre subió entre un 7% y un 9% y “probablemente se verá reflejado en estos meses hay que esperar”.

En kioskos y almacenes consultados por este diario apuntaron que en los últimos tres meses hubo una suba del orden de los 500 pesos en las etiquetas de las presentaciones de medio kilo y ayer particularmente aumentó 300 la Playadito.

En una de las góndolas, el paquete de medio kilo de CBSé estaba a 2.500 pesos, Amanda a 2.900, La Tranquera 2.300, Taragüi 2.800, Nobleza Gaucha 1.690, Unión 3.000, Herencia 1.500; y Playadito entre 2.500 y 2.900 pesos. El cuadro tenía una vista parecida en otros comercios.

“No me gustaría ese mundo”, fue la respuesta de la clienta a la pregunta “¿te imaginas un mundo sin mate?”, que lanzó una joven vendedora de un local naturista, en dónde venden yerbas orgánicas la mayoría “aromatizadas” y con “yuyitos”. La más llevada, cotiza allí a 2.700 pesos.

La novedad para los materos tomó voltaje público en vísperas del Día del Mate, que se celebra mañana. Celebra esa jornada a la opción de una infusión que se destacó históricamente por ser económica. Arrancó en los campos con arrieros en el Siglo 18, pero reconoce antecedentes de más atrás, entre guaraníes.

“Es como si estuviéramos programados para tomar mate, yo creo que el mate es la unión de las personas”, confió el comerciante, Martín Cardozo.

Desde la clásica combinación para un domingo de mate con pizza fría en la mañana, sus mezclas son múltiples y depende “de cada paladar”, como el gusto por acompañar el mate con una ginebra, ponerle coco o cáscaras de naranja. “Yo le llevaba el mate a la cama de mi mujer”, recordó Jose Sampay de viejas épocas.

La importancia del mate en la constitución de nuestras rutinas desde la infancia o los gestos de nuestros padres en el compartir el primer mate es clave.

“Yo me crié en el campo desde que nací tomo mate a la mañana, es lo primero que hago pero tomo en un mate los demás son jarros. Muchos paquetes pasaron en mi vida”, dijo Sampay, llevándose un paquete de La Merced.

