Paredes y Cavani dijeron presente para alentar a sus compañeros en UNO

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Leandro Paredes y Edinson Cavani acompañaron al plantel y siguieron el partido en uno de los palcos del estadio Jorge Luis Hirschi. El volante no estuvo presente por suspensión y podrá estar el próximo domingo ante River, mientras que el uruguayo sigue recuperándose de una molestia en el psoas y está en duda. Además dijo presente Alan Velasco.
