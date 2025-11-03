Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |EN DICIEMBRE DEJAN SUS LUGARES PATRICIA BULLRICH Y LUIS PETRI

La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU

La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU

3 de Noviembre de 2025 | 02:55
El presidente Javier Milei reunirá por la mañana por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión. Así lo confirmaron fuentes de Casa Rosada, y detallaron que el encuentro comenzará a las 9.30.

Será la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente. Aunque ambos jurarían en la semana.

Está previsto que también asista el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.

La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei ayer domingo en la Quinta de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo.

El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso. En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.

Mientras, tras la reestructuración del Gabinete, el presidente Milei volverá esta semana a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

El próximo miércoles partirá pasadas las 15 en lo que configurará su viaje número 14 al país del Norte. El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News. La Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará.

Descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

 

