Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |BREVES

Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad

Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad

Archivo

3 de Noviembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

Se pusieron en valor más de 8 mil fachadas, persianas y mobiliario en la Ciudad, según informó la Municipalidad de La Plata. El programa incluyó la renovación de frentes de viviendas particulares, locales comerciales, espacios públicos, establecimientos educativos y mobiliario urbano. En ese sentido, durante los últimos días se intervino 52 espacios con tareas de limpieza y pintura y restauró la fachada del Hospital Español, ubicado en calle 9 entre 35 y 36.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Últimas noticias de La Ciudad

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina

Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba

Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga

Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla