Deportes |TENÍA QUE GANAR Y LO HIZO EN LA PRUEBA DE PARANÁ PARA MANTENER VIVA LA LLAMA

Moscardini: rápido e inteligente para un triunfo clave

El piloto platense realizó un carrera pensante y sin errores dominando del principio al final. Sumó el cuarto éxito del TC Pista y se colocó en el segundo puesto de la Copa de Plata

Moscardini: rápido e inteligente para un triunfo clave

Nicolás Moscardini en lo más alto del podio del TC pinta en Paraná / Prensa ACTC ( Julieta Palma)

3 de Noviembre de 2025 | 01:18
Edición impresa

Después de una magra actuación en la pasada carrera en San Nicolás, Nicolás Moscardini tuvo un domingo perfecto para quedarse con la competencia de TC Pista, que tuvo como escenario al Autódromo de Paraná.

Todo comenzó el día sábado, cuando el piloto platense fue el más rápido en los entrenamientos, quedó en el segundo lugar de la clasificación detrás de Marco Dianda (Dodge) apenas 0.356.

A todo esto, Moscardini se quedó con la segunda serie del domingo, que fue más rápida que la primera ganada por Marco Dianda con un tiempo de 7:17.215 sobre 7:18.633, respectivamente. Esto le permitió al platense largar desde la primera fila del lado de la cuerda.

Moscardini volvió a mostrar en pista un excelente unidad motriz como el Ford preparado por el equipo Martínez Competición. Fue clave para que el piloto de Los Hornos ganara su cuarta carrera de la categoría en la presente temporada, ya que le presidieron: Viedma, Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y San Luis.

En este circuito de Paraná es fundamental a la hora de largar. Moscardini aguantó bien la primera y segunda etapa del circuito entrerriano. Desde ahí pudo sacar una mínima ventaja sobre Marco Dianda, que siempre lo tuvo a tiro, pero el platense siempre mantuvo la concentración salvo una bloqueada al promediar la competencia para después recomponerse y mantener el radio de giro perfecto en cada vuelta.

En un momento, Dianda -puntero de la Copa de Plata- pareció conformarse con el segundo puesto, ya que seguía adelante del campeonato y Moscardini, que a pesar de la victoria solamente le pudo descontar un punto.

Canapino alcanzó una marca histórica en TC

Turf – Programas y Resultados

Claro que la victoria le permitía a Moscardini redimirse de lo hecho en la pasada carrera de San Nicolás, que se fue de pista como consecuencia de la situación climática en la vuelta previa.

En este caso, Moscardini siguió al pie de la letra lo que indicaba su ingeniero de equipo, Federico Raffo con respecto a calentar los frenos. De este modo, el piloto platense se encaminó al triunfo dejando atrás a Dianda, cuando pasó la meta por casi dos segundo de diferencia.

El podio lo completó Gaspar Chansard (Toyota), que terminó en el tercer puesto en el Autódromo de Paraná.

