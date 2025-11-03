“Seguir avanzando en las reformas estructurales”

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
El recién designado ministro del Interior, Diego Santilli, admitió ayer que lo sorprendió el llamado del presidente, Javier Milei, pero que rápidamente aceptó el ofrecimiento y su objetivo es trabajar para “seguir avanzando” en las reformas planteadas por el oficialismo.
“Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, detalló Santilli sobre su conversación con el jefe de Estado.
Al salir de la Quinta de Olivos, expresó que “esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo a esta tarea es para sumar y seguir avanzando”, mientras advirtió: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”.
Luego, en un mensaje en redes sociales en el que compartió una foto con el Presidente, Santilli le agradeció a Milei “por la confianza y por pensar en mí para este desafío”
Dijo también que asume “con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones” y que lo hará “dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo”.
