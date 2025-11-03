“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido, Colo Santilli”, sorprendió a las 18 en punto de ayer, el presidente, Javier Milei, con un breve anuncio en el que, en el mismo tono coloquial, anticipó que “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”. Una tarea de la que, en buena medida, se encargaba el renunciante jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Junto con Francos, la semana pasada se fue Lisandro Catalán, quien dejó vacante el cargo que ahora asumirá Santilli, el gran ganador de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de hace una semana, pero que finalmente no asumirá su banca como diputado.

Este desembarco en el gabinete presidencial echa por tierra los rumores que le asignaban el ministerio del Interior al asesor Santiago Caputo, quien por el momento seguiría como consultor del Presidente, con influencia en áreas clave de gestión, pero sin cargo formal en la Casa Rosada como se hizo trascender antes y después de las elecciones.

De hecho, fueron esas versiones las que derivaron en las renuncias de Francos y del canciller Gerardo Werthein, molestos por el creciente poder del asesor e integrante del Triángulo de Hierro que cuenta con el respaldo directo de Milei.

“Santiago quedó en el mejor de los mundos. Mantiene su poder y sigue sin firmar”, comentaron cerca del influyente consultor que retiene entre sus áreas de influencia YPF, la Anses, Arca, los ministerios de Salud y Justicia, y la SIDE.

Precisamente, Francos había desafiado abiertamente a Caputo al sugerir que debía “asumir responsabilidades” en la gestión, con un cargo ejecutivo en el oficialismo. La falta de respuesta del Presidente a sus quejas terminó decantando en su salida del Gobierno.

CON PASADO MENEMISTA Y PRO

Con origen político en el menemismo y un largo pasado como funcionario del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, Santilli fue uno de los grandes ganadores de las legislativas nacionales del 26 de octubre, al imponerse a la cabeza de la lista de diputados bonaerenses (de la que, escándalo mediante, se bajó José Luis Espert) contra Fuerza Patria. De buen vínculo con Karina Milei, pero también con Las Fuerzas del Cielo, que celebró su triunfo en las redes sociales, su nombre incluso llegó a sonar como eventual candidato a gobernador por la Provincia en 2027.

Santiago Caputo seguiría como asesor, pero con manejo en áreas clave del Gobierno

Al igual que el portavoz Adorni, electo legislador porteño y designado el viernes como próximo jefe de Gabinete, Santilli no asumirá la banca que le tocaba renovar en el Congreso desde el 10 de diciembre. De manera que ambos terminaron siendo candidatos testimoniales.

“Mi tarea es sumar”, dijo ayer el flamante ministro del Interior, luego del anuncio del Presidente, que ayer lo recibió en la Quinta de Olivos, donde antes Milei se había reunido con sus colaboradores de confianza. De esa cumbre fue que surgió la designación del exPro como nuevo integrante del equipo presidencial.

Según trascendió, Santilli será presentado formalmente hoy al gabinete, durante una reunión convocada por Milei a partir de las 9.30 en la Casa Rosada. Su jura como ministro se concretaría esta misma tarde, junto con la de Adorni como jefe de Gabinete.