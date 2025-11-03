Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |VENCIMIENTO DE INTERESES

Argentina le paga US$822 millones al FMI

Argentina le paga US$822 millones al FMI

Archivo

3 de Noviembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

El gobierno nacional pagará hoy US$822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por el acuerdo de refinanciación del crédito de US$45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por US$20.000.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$ 1.038 millones, al sumar otros US$ 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales. El pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a US$ 40.495 millones.

El equipo económico anunció en los últimos días que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero ante la inminencia de este vencimiento se verán resentidas las reservas.

En principio este pago estaba calzado con un desembolso de unos US$ 1.000 millones del FMI producto de una nueva revisión del acuerdo vigente.

Sin embargo, la última negociación que relajó las metas de acumulación de reservas también postergó las auditorías. La próxima será en enero y hasta ese momento no habrá nuevos giros del organismo.

 

