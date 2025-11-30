Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos

Abel Pintos fue uno de los invitados a "La Noche de Mirtha" y sorprendió a todos al confesar que hasta hace unos años no le gustaba su propia voz. “No me gustaba cómo cantaba, recién en 2015 pude encontrar la forma de voz que me identifica”, afirmó.

Durante al cena, el cantante aseguró que, pese a contar con un registro de tenor privilegiado, se sintió inseguro respecto a su manera de cantar. “Me llevó muchos años ser el cantante que quería ser. Me gusta escuchar los primeros discos porque siento que tienen una linda energía, pero no me gusta mi voz”, explicó.

Por otra parte, Mirtha se mostró sorprendida por la cantidad de espectadores que asisten a los conciertos del artista. “La última vez en River tuvimos 40 mil personas en cada función”, aseguró Pintos. Ante esta cifra, la conductora no dudó en destacar a los fanáticos del cantante. “A mí me sorprende que todos se saben las canciones, es impresionante”, comentó.

Finalmente, el periodista Gastón Recondo, también invitado al programa, se declaró fanático de Pintos y reveló que asiste con su familia a cada show. “Todos los años se supera, cada vez va más gente a verlo en los conciertos. Yo me declaro fan. Voy con mi mujer y mi hija cada vez que puedo”, concluyó.