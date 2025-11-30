Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Informe especial

Cómo estará el clima en la Región durante el verano

Cómo estará el clima en la Región durante el verano

archivo

30 de Noviembre de 2025 | 04:49
Edición impresa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un verano más cálido que lo habitual para la Costa Atlántica y el centro-este bonaerense, incluida La Plata, de acuerdo con el Pronóstico Climático Trimestral que abarca diciembre de 2025 a febrero de 2026.

Más calor en la Costa Atlántica y en La Plata

Para la franja costera de la provincia de Buenos Aires, el organismo estimó que existe una probabilidad del 40% al 45 % de registrar temperaturas por encima de lo normal durante los próximos tres meses.

En el caso de La Plata y el centro-este bonaerense, el pronóstico es incluso más marcado: el SMN señala que la probabilidad de temperaturas superiores asciende hasta el 50%, similar a lo previsto para provincias como Córdoba, La Pampa o Neuquén.

Estos valores implican que tanto los balnearios del Atlántico como el área platense podrían tener un verano más caluroso, con promedios que superen el rango climático habitual para la época.

Lluvias: escenario sin cambios significativos

En lo que respecta a las precipitaciones, la Costa Atlántica se mantendrá dentro de un escenario de normalidad, con acumulados mensuales previstos para enero y febrero que rondan los 100 milímetros, tal como marca el promedio histórico.

Para el este bonaerense y la región de La Plata, el informe también anticipa un trimestre dentro del rango normal de lluvias, sin señales de aumentos o disminuciones significativas.

LE PUEDE INTERESAR

Muerte sobre el escenario en un bar

LE PUEDE INTERESAR

Muertos olvidados

Esto indica que no se esperan ni períodos especialmente secos ni un incremento inusual de tormentas para la zona.

Qué significado tienen estas categorías

El SMN elabora estos pronósticos bajo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, lo que reduce la influencia de grandes variaciones climáticas globales.

Las categorías “normal”, “superior” o “inferior a lo normal” se construyen comparando los valores esperados con los promedios históricos, y se basan en modelos numéricos globales, modelos estadísticos y la evolución oceánica y atmosférica.

El organismo aclara que estos informes describen tendencias promedio trimestrales, por lo que no permiten anticipar eventos puntuales como olas de calor, tormentas intensas o irrupciones de aire frío. Para esos episodios recomienda seguir los pronósticos diarios y el sistema de alertas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Los jugadores se fueron sin hablar, felices
Últimas noticias de La Ciudad

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento

El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos

Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable

Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales
Policiales
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Una empleada infiel y dos operarios truchos
Triple choque con saldo trágico en Monserrat
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Deportes
Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”
Los jugadores se fueron sin hablar, felices
El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Espectáculos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla