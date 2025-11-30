Cómo estará el clima en la Región durante el verano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un verano más cálido que lo habitual para la Costa Atlántica y el centro-este bonaerense, incluida La Plata, de acuerdo con el Pronóstico Climático Trimestral que abarca diciembre de 2025 a febrero de 2026.

Más calor en la Costa Atlántica y en La Plata

Para la franja costera de la provincia de Buenos Aires, el organismo estimó que existe una probabilidad del 40% al 45 % de registrar temperaturas por encima de lo normal durante los próximos tres meses.

En el caso de La Plata y el centro-este bonaerense, el pronóstico es incluso más marcado: el SMN señala que la probabilidad de temperaturas superiores asciende hasta el 50%, similar a lo previsto para provincias como Córdoba, La Pampa o Neuquén.

Estos valores implican que tanto los balnearios del Atlántico como el área platense podrían tener un verano más caluroso, con promedios que superen el rango climático habitual para la época.

Lluvias: escenario sin cambios significativos

En lo que respecta a las precipitaciones, la Costa Atlántica se mantendrá dentro de un escenario de normalidad, con acumulados mensuales previstos para enero y febrero que rondan los 100 milímetros, tal como marca el promedio histórico.

Para el este bonaerense y la región de La Plata, el informe también anticipa un trimestre dentro del rango normal de lluvias, sin señales de aumentos o disminuciones significativas.

Esto indica que no se esperan ni períodos especialmente secos ni un incremento inusual de tormentas para la zona.

Qué significado tienen estas categorías

El SMN elabora estos pronósticos bajo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, lo que reduce la influencia de grandes variaciones climáticas globales.

Las categorías “normal”, “superior” o “inferior a lo normal” se construyen comparando los valores esperados con los promedios históricos, y se basan en modelos numéricos globales, modelos estadísticos y la evolución oceánica y atmosférica.

El organismo aclara que estos informes describen tendencias promedio trimestrales, por lo que no permiten anticipar eventos puntuales como olas de calor, tormentas intensas o irrupciones de aire frío. Para esos episodios recomienda seguir los pronósticos diarios y el sistema de alertas.