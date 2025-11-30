Cómo estará el clima en la Región durante el verano

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
El endeudamiento, el peronismo y el cuestionado apoyo a “Chiqui” Tapia
El plan de Milei para impulsar las reformas, el poder real de los sindicatos y los reacomodamientos
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
La expansión del parque de motos y cómo reconfigura la vida urbana en La Plata
La orientación vocacional llegó a la IA: qué le preguntan los jóvenes platenses antes de elegir una carrera
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Las empresas achican sus márgenes: ganadores y perdedores de este 2025
Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
La obra de Giaconda Belli que encarna la memoria y la rebelión
Zamora arma un bloque propio en el Senado y se aleja del kirchnerismo
Macri volvió a apuntar contra Tapia en medio del escándalo en la AFA
El empleo estatal estará “a tiro” de la motosierra el año que viene
Donald Trump pierde la paciencia y le mete más presión a Nicolás Maduro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un verano más cálido que lo habitual para la Costa Atlántica y el centro-este bonaerense, incluida La Plata, de acuerdo con el Pronóstico Climático Trimestral que abarca diciembre de 2025 a febrero de 2026.
Para la franja costera de la provincia de Buenos Aires, el organismo estimó que existe una probabilidad del 40% al 45 % de registrar temperaturas por encima de lo normal durante los próximos tres meses.
En el caso de La Plata y el centro-este bonaerense, el pronóstico es incluso más marcado: el SMN señala que la probabilidad de temperaturas superiores asciende hasta el 50%, similar a lo previsto para provincias como Córdoba, La Pampa o Neuquén.
Estos valores implican que tanto los balnearios del Atlántico como el área platense podrían tener un verano más caluroso, con promedios que superen el rango climático habitual para la época.
En lo que respecta a las precipitaciones, la Costa Atlántica se mantendrá dentro de un escenario de normalidad, con acumulados mensuales previstos para enero y febrero que rondan los 100 milímetros, tal como marca el promedio histórico.
Para el este bonaerense y la región de La Plata, el informe también anticipa un trimestre dentro del rango normal de lluvias, sin señales de aumentos o disminuciones significativas.
LE PUEDE INTERESAR
Muerte sobre el escenario en un bar
LE PUEDE INTERESAR
Muertos olvidados
Esto indica que no se esperan ni períodos especialmente secos ni un incremento inusual de tormentas para la zona.
El SMN elabora estos pronósticos bajo condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, lo que reduce la influencia de grandes variaciones climáticas globales.
Las categorías “normal”, “superior” o “inferior a lo normal” se construyen comparando los valores esperados con los promedios históricos, y se basan en modelos numéricos globales, modelos estadísticos y la evolución oceánica y atmosférica.
El organismo aclara que estos informes describen tendencias promedio trimestrales, por lo que no permiten anticipar eventos puntuales como olas de calor, tormentas intensas o irrupciones de aire frío. Para esos episodios recomienda seguir los pronósticos diarios y el sistema de alertas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí