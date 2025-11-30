Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detuvieron en Rosario al hijo del fundador de Los Monos

30 de Noviembre de 2025 | 05:15
Edición impresa

Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda “Los Monos” fue detenido en la ciudad santafesina de Rosario, junto a siete personas vinculadas directamente a la organización narcocriminal, durante un operativo realizado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Según informaron fuentes oficiales, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal fue el encargado de realizar las aprehensiones, en el marco del Plan Bandera que busca combatir el narcotráfico en Santa Fe.

El procedimiento incluyó ocho allanamientos ordenados por el Colegio de Jueces de 1ª Instancia de Rosario, a cargo del juez Rodrigo Santana, y por el fiscal César Luis Pierantoni del Ministerio Público de la Acusación.

Cantero, que días atrás había sido baleado por sicarios frente a su domicilio, fue arrestado mientras permanecía internado por las heridas, asimismo, su novia, su hermana y su cuñado también quedaron detenidos y, en el operativo, se incautaron cuatro teléfonos, un vehículo, joyas de oro, un reloj y 1.825.000 pesos.

En los demás procedimientos, realizados en viviendas vinculadas a su entorno familiar, tres sospechosos más, dos mujeres y un hombre fueron aprehendidos, al tiempo que los efectivos secuestraron 25 celulares, tres tablets, un arma 9 milímetros con municiones, tarjetas de prepago y 200 dólares.

Todos los arrestados, que son argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia.

