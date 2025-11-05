Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ZOHRAN MAMDANI ENCABEZABA EN LA VOTACIÓN PARA SER ALCALDE

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

5 de Noviembre de 2025 | 01:14
Edición impresa

Zohran Mamdani, un demócrata de 34 años, se encontraba en una posición favorable para ganar la alcaldía de Nueva York en las elecciones locales más reñidas que se celeban ayer —al cierre de esta edición— en Estados Unidos, las cuales constituyeron una verdadera afrenta al gobierno del republicano Donald Trump.

Con el 75 por ciento de los votos contabilizados, el demócrata Zohran Mamdani mantenía y ampliaba su ventaja en la contienda por la alcaldía de Nueva York, con el 50,4 por ciento de los sufragios, equivalente a 860.327 votos. En segundo lugar continuaba Andrew Cuomo, candidato independiente, con el 41,3 por ciento (704.866 votos), mientras que el republicano Curtis Sliwa se ubicaba tercero con el 7,5 por ciento (128.400 votos).

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia Associated Press (AP), el resto de los postulantes —entre ellos Eric Adams, Irene Estrada, Jim Walden y Joseph Hernandez— reunían en conjunto menos del uno por ciento de los votos.

La participación total continuaba siendo procesada, mientras que, por otro lado, los resultados definitivos se conocerán en los próximos días.

En la previa, el legislador estatal demócrata y socialista democrático Zohran Mamdani aprovechó el entusiasmo y su dominio de las redes sociales para convertirse en una figura destacada de la contienda. Intentando frenarlo estaba el candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien buscaba un regreso a la política cuatro años después de su renuncia tras las acusaciones de acoso sexual, las cuales negó.

El presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo se involucra en la política de su ciudad natal, siguió de cerca la contienda electoral. Además, el republicano frecuentemente desestimó a Mamdani, tildándolo falsamente de comunista, y afirmó que retendría fondos a la ciudad si ganaba. Respaldó a Cuomo en vísperas de las elecciones, dejando de lado al candidato republicano Curtis Sliwa.

LE PUEDE INTERESAR

Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja

Mamdani se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en generaciones. Si Cuomo gana, supondría un resurgimiento político impensable hace años y un ejemplo destacado de un político derrocado tras el movimiento #MeToo que regresa al poder.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja

La ligó Halloween: el Kremlin le declaró la guerra

Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

Es oficial: Altamirano se queda en la U. de Chile
Últimas noticias de El Mundo

La ligó Halloween: el Kremlin le declaró la guerra

Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos

Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja

Para Lula “hubo una masacre” en el megaoperativo policial que dejó 121 muertos en Río de Janeiro
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Deportes
“Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla