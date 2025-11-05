Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Micros en La Plata: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves del nuevo pliego
Micros en La Plata: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves del nuevo pliego
¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea
VIDEOS.- Otra jornada manchada por la violencia escolar en La Plata: golpes en Normal 2 y corridas en el Nacional
Estudiantes en la antesala de "dos finales": qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana
VIDEO. Zaniratto, tras el triunfo ante River en el Monumental: "Con orden y sacrificio pudimos sacar el partido adelante"
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
VIDEO.- Controlaron el incendio en la Refinería: qué pasó y qué informaron desde YPF
Una banda de nueve menores tiene en vilo a una zona de La Plata: "Nadie los agarra"
VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia
Milei recibió a Lamelas, el embajador de Estados Unidos previo a un nuevo viaje a Miami
Baby Etchecopar estalló de furia por una fake news sobre su salud: "¡Asustan a mi familia!"
Todo mal entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos: “Llevo más de 40 días sin verlos”
“Podría estar muerta”: la madre de la adolescente atacada con una cadena en el colegio pidió el cambio de carátula
Tinelli rompió el silencio por la amenaza a su hija Juanita y le apuntó al "dueño de un medio"
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
Bizarrap anunció una explosiva sesión junto a Daddy Yankee: cuando se estrena la #0/66
Presupuesto 2026: con el “voto doble” de Benegas Lynch, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría
El caso Demonio García: con la declaración del ex jugador Pincha, se viene la etapa clave del juicio
"¡Gracias Javi": Estudiantes anunció la venta de Javier Altamirano a la Universidad de Chile
¿Cerró una vieja grieta? Cristina Kirchner recibió a Pepe Albistur
Marcela Tinayre y la tajante respuesta sobre su pelea con Juana Viale: “Es mi hija y no la invité”
Alcoholizado, chocó contra una cabina de gas en La Plata y está grave
Evangelina Anderson se enojó con Wanda Nara en MasterChef: “Que se vaya”
Karina Milei recibió a Tronco y el resto de los diputados electos de LLA y les pidió “compromiso”
VIDEO. Maltrato animal en La Plata: detuvieron al hombre que atacó a escopetazos a sus perros tras el pedido de una fiscal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Zohran Mamdani, un demócrata de 34 años, se encontraba en una posición favorable para ganar la alcaldía de Nueva York en las elecciones locales más reñidas que se celeban ayer —al cierre de esta edición— en Estados Unidos, las cuales constituyeron una verdadera afrenta al gobierno del republicano Donald Trump.
Con el 75 por ciento de los votos contabilizados, el demócrata Zohran Mamdani mantenía y ampliaba su ventaja en la contienda por la alcaldía de Nueva York, con el 50,4 por ciento de los sufragios, equivalente a 860.327 votos. En segundo lugar continuaba Andrew Cuomo, candidato independiente, con el 41,3 por ciento (704.866 votos), mientras que el republicano Curtis Sliwa se ubicaba tercero con el 7,5 por ciento (128.400 votos).
De acuerdo con los datos difundidos por la agencia Associated Press (AP), el resto de los postulantes —entre ellos Eric Adams, Irene Estrada, Jim Walden y Joseph Hernandez— reunían en conjunto menos del uno por ciento de los votos.
La participación total continuaba siendo procesada, mientras que, por otro lado, los resultados definitivos se conocerán en los próximos días.
En la previa, el legislador estatal demócrata y socialista democrático Zohran Mamdani aprovechó el entusiasmo y su dominio de las redes sociales para convertirse en una figura destacada de la contienda. Intentando frenarlo estaba el candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien buscaba un regreso a la política cuatro años después de su renuncia tras las acusaciones de acoso sexual, las cuales negó.
El presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo se involucra en la política de su ciudad natal, siguió de cerca la contienda electoral. Además, el republicano frecuentemente desestimó a Mamdani, tildándolo falsamente de comunista, y afirmó que retendría fondos a la ciudad si ganaba. Respaldó a Cuomo en vísperas de las elecciones, dejando de lado al candidato republicano Curtis Sliwa.
LE PUEDE INTERESAR
Dick Cheney: adiós al ex vice de Estados Unidos
LE PUEDE INTERESAR
Preocupación en Wall Street y un cierre a la baja
Mamdani se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en generaciones. Si Cuomo gana, supondría un resurgimiento político impensable hace años y un ejemplo destacado de un político derrocado tras el movimiento #MeToo que regresa al poder.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí