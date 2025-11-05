Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

Zohran Mamdani, un demócrata de 34 años, se encontraba en una posición favorable para ganar la alcaldía de Nueva York en las elecciones locales más reñidas que se celeban ayer —al cierre de esta edición— en Estados Unidos, las cuales constituyeron una verdadera afrenta al gobierno del republicano Donald Trump.

Con el 75 por ciento de los votos contabilizados, el demócrata Zohran Mamdani mantenía y ampliaba su ventaja en la contienda por la alcaldía de Nueva York, con el 50,4 por ciento de los sufragios, equivalente a 860.327 votos. En segundo lugar continuaba Andrew Cuomo, candidato independiente, con el 41,3 por ciento (704.866 votos), mientras que el republicano Curtis Sliwa se ubicaba tercero con el 7,5 por ciento (128.400 votos).

De acuerdo con los datos difundidos por la agencia Associated Press (AP), el resto de los postulantes —entre ellos Eric Adams, Irene Estrada, Jim Walden y Joseph Hernandez— reunían en conjunto menos del uno por ciento de los votos.

La participación total continuaba siendo procesada, mientras que, por otro lado, los resultados definitivos se conocerán en los próximos días.

En la previa, el legislador estatal demócrata y socialista democrático Zohran Mamdani aprovechó el entusiasmo y su dominio de las redes sociales para convertirse en una figura destacada de la contienda. Intentando frenarlo estaba el candidato independiente y exgobernador demócrata Andrew Cuomo, quien buscaba un regreso a la política cuatro años después de su renuncia tras las acusaciones de acoso sexual, las cuales negó.

El presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo se involucra en la política de su ciudad natal, siguió de cerca la contienda electoral. Además, el republicano frecuentemente desestimó a Mamdani, tildándolo falsamente de comunista, y afirmó que retendría fondos a la ciudad si ganaba. Respaldó a Cuomo en vísperas de las elecciones, dejando de lado al candidato republicano Curtis Sliwa.

Mamdani se convertiría en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en generaciones. Si Cuomo gana, supondría un resurgimiento político impensable hace años y un ejemplo destacado de un político derrocado tras el movimiento #MeToo que regresa al poder.