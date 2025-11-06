Juan Sebastián Verón salió al cruce de la AFA por los premios

Juan Sebastián Verón explotó contra la AFA por el monto de los premios para los campeonatos locales, comparándolo con la Confederación Brasileña de Fútbol.

El presidente de Estudiantes reaccionó tras conocerse que Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, recibirá una porción mucho menor que el campeón del fútbol brasileño. La Lepra mendocina empató 2 a 2 con Argentinos Juniors y se impuso en penales, consagrándose por primera vez en su historia.

A través de una captura de pantalla donde se lee “El campeón de la Copa Do Brasil 2025 recibirá 14.300.000 millones de dólares”, la Bruja Verón escribió en una historia de Instagram: “Independiente Rivadavia ganó ¡140 mil dólares acumulados! como premio económico por ser el campeón de la Copa Argentina”.

Esto apunta a lo que Verón viene diciendo hace tiempo, donde reclama que el fútbol argentino dejó de ser rentable económicamente para los equipos.