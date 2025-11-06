Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Las acciones y ADRs argentinas con bajas de hasta 4% en Wall Street

6 de Noviembre de 2025 | 17:20

Las acciones y ADRs operan en baja al promediar la tarde, con caídas de hasta 4%, luego de comenzar la jornada con tendencia mixta, mientras que el Riesgo País se mantiene en 638 puntos básicos.

En una jornada en que no hay actividad en la plaza local por la celebración del Día del Bancario.

Esta tarde, el S&P Merval registra una baja de 2,62%, hasta los 2.968.360,50 puntos.

El panel líder mayormente negativo, registran las mayores caídas Loma Negra (-4,83%), Grupo Supervielle (-4,59%) y Central Puerto (-4,31%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan en rojo. Las principales pérdidas son de Central Puerto (4,20%), Grupo Supervielle (3,71%) y Banco Francés (3,57%).

En los títulos públicos, el AL30 cae 0,20% y el AL35 avanza 0,25%; mientras que el Riesgo País se ubica en 638 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

