Espectáculos

Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: "No te cansas de hablar boludeces"

Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”
6 de Noviembre de 2025 | 17:23

Escuchar esta nota

La China Suárez volvió a utilizar sus redes sociales para contestar las críticas diarias que recibe de los usuarios en línea. En esta ocasión, apuntó contra Yanina Latorre por cuestionar el reciente viaje que ella y Mauro Icardi hicieron a Milán.

En el ciclo radial que tiene en El Observador 1079, la conductora disparó contra el futbolista por mostrar su vida de lujos y no enfocarse en recuperarse de su lesión, sosteniendo que por ello el club estaría pensando en no renovar su millonario contrato. “El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa”, disparó Latorre en la radio. 

Explicando su punto, Yanina comparó a la China y Mauro con otras relaciones de futbolistas, como la de Rodrigo de Paul y Tini, que prefieren el perfil bajo y probablemente hagan el mismo uso de los lujos que Mauro presume en sus redes.  A últimas horas del miércoles, la China cansada de las opiniones ajenas, respondió al posteo de la radio y reveló el motivo detrás del viaje express con un video de Icardi en una cita médica. 

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, escribió. Por último, disparó contra la información de la conductora: "Yani, no te cansas de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables".

La picante respuesta de Yanina Latorre 

Lejos de quedarse callada, la conductora eligió el mismo sitio para contestarle a la actriz. “Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda! ¡Amo que tengas que responderme todo! ¡Anda a comprar carteras! Besis”, cerró.

 

