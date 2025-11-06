Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: se pierde lo que resta del torneo
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Causa de los Cuadernos: la primera jornada del juicio, con Cristina Kirchner y varios empresarios acusados
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
Milei, en Miami: recordó el "histórico triunfo" en Argentina, elogios a Trump y críticas al nuevo alcalde de Nueva York
El secreto más oscuro del rey Juan Carlos: una bala, un silencio y una culpa eterna
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Las acciones y ADRs argentinas con bajas de hasta 4% en Wall Street
Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”
Milei ratifica el control del peso y desafía a los inversores que piden una flotación libre
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
El ex príncipe Andrés salva su medalla de Malvinas, Meghan vuelve al set y Harry se confiesa con el corazón
Johnny Depp en La Plata: Visitante Ilustre, visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
Spagnuolo rompió el silencio: negó los audios, denunció manipulación y pidió anular la causa
La Justicia decretó la quiebra de la láctea ARSA, productora de los postres SanCor
Juan Sebastián Verón salió al cruce de la AFA por los premios
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
Hacer la VTV este jueves en La Plata, una "pesadilla": largas filas y demoras
El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Los convocados por Scaloni para el amistoso con Angola: Messi, dos sorpresas y varias ausencias
Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La China Suárez volvió a utilizar sus redes sociales para contestar las críticas diarias que recibe de los usuarios en línea. En esta ocasión, apuntó contra Yanina Latorre por cuestionar el reciente viaje que ella y Mauro Icardi hicieron a Milán.
En el ciclo radial que tiene en El Observador 1079, la conductora disparó contra el futbolista por mostrar su vida de lujos y no enfocarse en recuperarse de su lesión, sosteniendo que por ello el club estaría pensando en no renovar su millonario contrato. “El Galatasaray no está contento con Icardi, porque en lugar de quedarse en Turquía durante su recuperación, se fue a Milán a boludear con la China y los pétalos de rosa”, disparó Latorre en la radio.
Explicando su punto, Yanina comparó a la China y Mauro con otras relaciones de futbolistas, como la de Rodrigo de Paul y Tini, que prefieren el perfil bajo y probablemente hagan el mismo uso de los lujos que Mauro presume en sus redes. A últimas horas del miércoles, la China cansada de las opiniones ajenas, respondió al posteo de la radio y reveló el motivo detrás del viaje express con un video de Icardi en una cita médica.
“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 hs a ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”, escribió. Por último, disparó contra la información de la conductora: "Yani, no te cansas de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los 3 hijos que afirmaste de tus fuentes confiables".
Lejos de quedarse callada, la conductora eligió el mismo sitio para contestarle a la actriz. “Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a Wanda! ¡Amo que tengas que responderme todo! ¡Anda a comprar carteras! Besis”, cerró.
Vivis boludeando— Yanina Latorre (@yanilatorre) November 6, 2025
Segui mirando como trabajo Euge
Y los 3 embarazos los paso tu entorno para enloquecer a wanda!
Amo q tengas q responderme todo!
Anda a comprar carteras! Besis https://t.co/SA8bumHmJu
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí