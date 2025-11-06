Reapareció Diego Spagnuolo: negó los audios, denunció manipulación y pidió anular la causa

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, habló por primera vez desde que estalló el escándalo por los audios en los que se lo escucha presuntamente describir un esquema de coimas en la compra de medicamentos. A través de su abogado, el mediático Mauricio D’Alessandro, aseguró que “los audios son falsos, editados o creados con inteligencia artificial” y pidió la nulidad de toda la causa.

La declaración se produjo este jueves durante una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Py, en la que la defensa argumentó que las grabaciones “violaron la intimidad” del ex funcionario y que incluso podrían haber sido producto de un “espionaje ilegal con ramificaciones en el extranjero”.

“Spagnuolo me dijo que los audios no son suyos y que no es su voz. Vamos a esperar que se levante el secreto de sumario para poder analizarlos”, explicó D’Alessandro en diálogo con Clarín. El secreto de sumario vence la próxima semana.

La investigación se originó en agosto, tras la difusión de grabaciones en las que el ex funcionario hablaba de sobornos del 3% en contrataciones de medicamentos dentro de ANDIS, dinero que —según sus propias palabras— terminaba en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo “Lule” Menem. También se mencionaba al presidente Javier Milei, a quien Spagnuolo habría informado sobre la situación.

El fiscal federal Franco Picardi rechazó el pedido de nulidad. Argumentó que los audios “no tienen valor probatorio” por sí mismos y que la causa se sostiene en “otros elementos” como los decretos de despido firmados por el propio presidente Milei. Además, cuestionó la nueva postura del ex funcionario: “Spagnuolo fue echado y nunca dijo que se usó inteligencia artificial. Cuanto menos, llama la atención”.

Con esta audiencia, Spagnuolo cambió su estrategia: tras meses de silencio, salió a defenderse públicamente y apuntó contra una presunta manipulación tecnológica y el posible accionar de organismos de inteligencia. También cambió de abogado por tercera vez: D’Alessandro reemplazó a la defensora pública Florencia Plazas, luego de las renuncias de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

La causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, incluye allanamientos en la sede de ANDIS, domicilios particulares y droguerías, entre ellas Suizo Argentina, señalada en los audios. Las defensas de los empresarios Kovalivker —dueños de la firma— también pidieron el cierre del expediente alegando que los audios son nulos y que el caso ya había sido investigado y archivado en 2024.

El fiscal Picardi respondió que “no hay prueba alguna de espionaje ilegal” y recordó que, según la Corte Suprema, la expectativa de intimidad de un funcionario público “cede cuando se habla de hechos de corrupción”.

La decisión final sobre el pedido de nulidad quedará ahora en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal -Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah-0, mientras se espera que en los próximos días se levante el secreto de sumario y se conozcan los peritajes sobre los audios que detonaron el escándalo.