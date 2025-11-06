Los bancos vuelven a recortar las tasas de los plazos fijos: cuánto rinde invertir $1.000.000

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
La caída de las tasas de interés impacta en los rendimientos de las colocaciones tradicionales. Las entidades que lideran los pagos entre las que tienen mayor volumen de depósitos
El sistema financiero atraviesa una nueva fase de reducción generalizada de tasas de interés. La tendencia, que mejora el acceso al crédito, golpea al mismo tiempo el rendimiento de los depósitos a plazo fijo, la inversión preferida por los ahorristas más conservadores.
En apenas dos semanas, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio cayó a casi la mitad: del 50% registrado antes de las elecciones de medio término a un rango que hoy oscila entre el 27% y el 33%. Días atrás, los rendimientos se movían entre el 30% y el 35,5% anual.
El cambio de clima político y económico, con mayor previsibilidad y diálogo institucional, empuja este reacomodamiento hacia abajo. El miércoles, el Banco Central redujo la tasa de la rueda simultánea del 25% al 22% nominal anual, mientras que la tasa de cauciones a un día descendió al 17% TNA, muy lejos de los niveles de tres dígitos que se habían visto antes de los comicios.
En este contexto, el rendimiento de los plazos fijos también se ajusta. El Banco Nación —referencia por ser de gestión estatal— redujo su tasa del 35% al 33%, igual que el Banco Macro. Ambas entidades se ubican al tope del ranking elaborado por el Banco Central entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos.
Pese a ello, persiste una fuerte dispersión entre entidades. Entre los bancos más grandes, la brecha se mantiene en unos 5 o 6 puntos porcentuales, pero se amplía hasta 20 puntos si se incluyen las entidades más chicas o las fintech, que publican sus rendimientos online para captar fondos de no clientes.
Desde el sector explican que las diferencias responden, principalmente, a una cuestión de liquidez: los bancos con menor volumen de depósitos ofrecen tasas más altas para atraer capital.
El último consolidado del Banco Central (BCRA) confirma la tendencia a la baja en las tasas de plazos fijos a 30 días. Durante las últimas semanas, los movimientos fueron especialmente volátiles: las tasas pasaron del 27% al 50%, luego retrocedieron al rango del 30–40%, repuntaron hasta el 54% en la previa electoral y, tras los comicios, volvieron a ubicarse entre 27% y 33% para los grandes bancos, y hasta 38% en los más pequeños.
- Con una TNA del 27%, el rendimiento mensual equivale a 2,25%. Es decir, un depósito de $1.000.000 genera $22.500 en 30 días.
- Con una tasa del 30%, el interés mensual sube a $25.000.
- Con una del 33%, asciende a $27.500.
- Y con una del 38%, alcanza $31.700.
Bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Nación: 33%
- Banco Macro: 33%
- ICBC: 32,25%
- Credicoop: 29%
- Ciudad de Buenos Aires: 28%
- Santander, Galicia, Provincia, BBVA: 27%
- REBA: 37%
- Banco VOII: 36%
- Meridian: 36%
- Crédito Regional: 36% (clientes) / 35% (no clientes)
- Banco del Sol, CMF, Mariva, BiBank, Hipotecario, Córdoba, Bica, Tierra del Fuego, Corrientes, Comafi: entre 31% y 35%
- Banco de Comercio, Formosa y Masventas: 30%
- UALÁ, por su parte, se mantiene entre las que más rinden: a 30, 60 y 90 días: 37%; a 180 días: 38%; a un año: 40%.
